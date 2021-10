EP v rokometu, kot ga še ni bilo: tekme na Wandi, finale na Bernabeuu?

Švica bi morala v letih 2026 in 2028 gostiti dve zaporedni evropski prvenstvi v rokometu, a je kandidaturo za leto 2026 umaknila, za leto 2028 pa sta se ji pridružili še Španija in Portugalska. Evropska rokometna zveza (EHF) je že potrdila, da je izvršni odbor soglasno prižgal zeleno luč skupni kandidaturi, v kateri med možnimi prizorišči zadnjega tedna turnirja omenjajo barcelonsko dvorano Palau San Jordi, štadion madridskega Atletica Wanda Metropolitano in ženevsko kongresno dvorano Palexpo.

EHF je v uradni izjavi zapisala, da je med možnimi prizorišči zaključnega turnirja tudi štadion Santiago Bernabeu, ki je dom madridskega Reala in bo do leta 2028 seveda že dobil končno podobo s pomičnim igriščem in streho. Na glasovanju, ki bo na izrednem konkresu na Dunaju potekalo 20. novembra, bo skupna kandidatura Švicarjev, Špancev in Portugalcev edina na dnevnem redu, saj so Danci, Švedi in Norvežani svoje predloge umaknili.

Severnjaki ostajajo v igri za EP 2026, odpovedali pa so se ženskemu prvenstvu stare celine, ki ga bodo najverjetneje leta 2026 gostili Rusi.