Kastelic, Kodrin, Zorman pozitivni, Zarabec poškodovan, brez Marguča

Brez novih vpoklicev

Miha Zarabec zaradi lažjih težav s poškodbo v Laško prihaja v ponedeljek. FOTO: Tomi Lombar

Največji uspeh bron

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v petek v Laškem začela priprave za svetovno prvenstvo v Egiptu ter kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko za evropsko prvenstvo na Slovaškem in Madžarskem 2022. Prvi del priprav bodo izpustiliin pomočnik selektorja, v reprezentanci niKodrin in Zorman sta bila pozitivna na novi koronavirus že na testiranju, ki sta ga opravila 27. decembra lani, Kastelic po petkovem prihodu na reprezentančne priprave v Laškem. Oba okužena igralca in pomočnik selektorjaso v samoosamitvi, nova testiranja bodo opravili v ponedeljek, 4. januarja.Tega dne se bo reprezentančnim soigralcem pridružil tudi Zarabec. Srednji zunanji igralec nemškega Kiela si je na nedavnem zaključnem turnirju lige prvakov v Kölnu lažje poškodoval koleno, po dogovoru z Vranješem pa bo na priprave prišel z nekajdnevno zamudo. Iz zasebnih razlogov se je nastopu na svetovnem prvenstvu v deželi faraonov odpovedal krilni igralec madžarskega Veszprema Marguč."Priprave se niso začele po naših željah, a novih igralcev zaenkrat ne bom poklical. Do obeh tekem z Nizozemsko bomo delali z igralskim kadrom, ki ga imam na voljo, a ta se bo moral malce prilagoditi novim razmeram. O svetovnem prvenstvu v Egiptu še ne razmišljamo, trenutno smo povsem osredotočeni na kvalifikacijski tekmi z Nizozemci," je dejal Vranješ, ki je svoje varovance prvič vodil na današnjem dopoldanskem treningu."Zelo smo motivirani, saj že skoraj leto dni nismo igrali tekem. Na Švedskem smo tekmovanje zaključili s pozitivnim duhom, a po drugi strani se zavedamo, da nam je malo manjkalo, da bi dosegli vse, kar smo si želeli, kolajno. Leto dni kasneje imamo na voljo morda še celo boljšo ekipo, imamo tudi nekaj dodatnega časa, ki ga bomo preživeli s selektorjem. Vse v igri bomo poskusili dvigniti še na višjo raven. Vsako tekmo bomo želeli biti najboljši, zmagovati in tako lahko pridemo precej daleč," je ob začetku priprav dejal kapetan slovenske reprezentance"Novembrska akcija, ne glede na to, kako se je zaključila, mi je zelo pomagala. Prebil sem led vnovičnega snidenja z reprezentančnimi soigralci. Veselim se in sem vznemirjen, ne le zaradi prvih tekem, pač pa celotnega meseca, ki ga bomo preživeli skupaj. Na tekmah proti Nizozemski se bodo v naši igri zagotovo še dogajale napake, do svetovnega prvenstva pa si želim, da se povežemo v celoto, v dobro ekipo, ki se bo znala vzpodbujati tudi v slabših trenutkih," je dodal povratnikSlovenija bo prvo tekmovalno akcijo imela v sredo, 6. januarja, ko se bo v Almereju pomerila z Nizozemsko, druga medsebojna tekma jo čaka štiri dni kasneje v Celju.Slovenija bo v Egipt odpotovala v torek, 12. januarja. V predmestju Aleksandrije se bo v okviru skupine H najprej pomerila z Južno Korejo (14. 1.), Rusijo (16.) in Belorusijo (18.). V drugi del svetovnega prvenstva, na katerem bo prvič nastopilo 32 reprezentanc, se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance skupine. Tam se bodo srečale z najboljšo trojico iz skupine G (Švedska, Egipt, Češka in Čile).Slovenska izbrana vrsta je doslej osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla leta 2017 v Franciji, ko je osvojila bronasto kolajno.Na seznamu Vranješa so po odpovedi Marguča naslednji igralci - vratarji:(Erlangen), Urh Kastelic (Göppingen) in(Celje Pivovarna Laško); krilni igralci:(Trimo Trebnje), Tilen Kodrin,(oba Celje Pivovarna Laško), Dragan Gajić (Limoges) in(Barcelona); zunanji igralci:(vsi Pick Szeged),(Meškov Brest), Miha Zarabec (Kiel),(Nantes),Jure Dolenec (oba Barcelona) in(Hannover); krožni napadalci:(Veszprem),(Pick Szeged) in(Benfica).