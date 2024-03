Krim Mercator brez presežka, Adžićevo oceno bo dal Ulm

V nadaljevanju preberite:

Še ena evropska sezona brez rezultatskega presežka rokometnega kluba Krim Mercator, ki se mu vlaganja v ekipo še niso obrestovala, odkar ga vodi trener Dragan Adžić. Ljubljančanke so EHF ligo prvakinj znova končale že na prvi oviri izločilnih bojev, CSM Bukarešta je bila obakrat boljša s 30:24. Uspešnost Adžićeve sezone bo tako določila reprezentančna zgodba, ko bodo sredi aprila Slovenke v Ulmu lovile vstopnico za olimpijske igre.

