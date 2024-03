Krimovke daleč od želene popotnice za Bukarešto

Rokometašice Krima Mercatorja so na prvi tekmi za osmine finala lige prvakinj doma izgubile proti Bukarešti s 24:30 (12:18).

Pri Krimu so pred dvobojem z Bukarešto poudarjali, da je cilj vsekakor preboj v četrtfinale, da pa bo tekmec spoštovanja vreden. Izkazalo se je, da je bil tudi premočan. Že v prvem polčasu je prišel do lepe prednosti, v drugem pa slovenske prvakinje držal na varni razdalji. Krim bo tako v Romunijo potoval z vse prej kot lepo popotnico.

Romunke, pri katerih igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, po petih minutah vodile s 4:1, toda Barbara Lazović, Aleksandra Rosiak in Jovanka Radičević so z zaporednimi goli poskrbele za izenačenje. Dragan Adžić je kljub temu moral hitro poseči po minuti odmora, saj so Romunke ekspresno znova pobegnile, po dveh golih Neagu in dveh Monike Kobylinske je bilo po 11 minutah 8:4, po minuti odmora pa že 9:4.

In čeprav so Ljubljančanke nato ustavile strm padec, pa je nov udarec ekipa doživela v 24. minuti, ko je bila že drugič na tkem izključena Tatjana Brnović, v 28. minuti pa prvič zaostala za sedem golov (11:18).

V drugem delu se je ob nemoči gostiteljic pojavljalo le še vprašanje, s kakšnim zaostankom se bodo Ljubljančanke odpravile na povratno tekmo. Vmes so se tekmicam približale še na pet zadetkov, imele priložnost tudi še zmanjšati zaostanek, vendar so v nepravih trenutkih zapravljale napade, tudi po zaslugi razpoložene vratarke gostij Laure Glauser (16 obramb).

Neagu je bila z desetimi zadetki najboljša igralka dvoboja, Darja Dmitrijeva jih je pri Krimu dosegla sedem golov, Jovanka Radičević pa šest.

Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo v romunski metropoli.