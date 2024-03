V Bukarešti identičen poraz kot v Stožicah za slovo z -12

Rokometašice Krima Mercatorja so na povratni tekmi končnice za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj v gosteh izgubile proti CSM Bukarešti s 24:30 (13:14). Zasedba trenerja Dragana Adžića je izgubila že prvi dvoboj na domačem igrišču – prav tako s 24:30 –, tako da je končala evropsko sezono.

CSM Bukarešta – Krim Mercator 30:24 (14:13) Dvorana Ioan Kunst Ghermanescu, gledalcev 4500, sodnici Vujačić in Kazanegra (obe Črna gora). CSM Bukarešta: Glauser, Mihai, Arntzen 1, Zaadi Deuna 2, Neagu 7, Skurtveit Davidsen, Nikolić 2, Eriksson, Omoregie 2, Gutierrez Bermejo 6, Flippes 3, Jensen Oestergaard 1, Kobylinska 2, Ailincai, Ingstad 4, Pintea. Krim Mercator: Radičević 6 (4), Stanko 1, Pineau 1, Mavsar 2 (1), Spreitzer, Dmitrijeva 5 (2), Arenhart, Klemenčič, Vojnović, Varagić, Ngombele 2, Lazović 2, Brnović 3, Rosiak, Abina, Grbić 2. Sedemmetrovke: CSM Bukarešta 1 (0), Krim 8 (7); izključitve: CSM Bukarešta 6, Krim 6; rdeči karton: /.

Ljubljanske rokometašice so na povratni tekmi v večjem delu pokazale boljšo in bolj enakovredno predstavo, toda to ni bilo dovolj za izničenje velikega zaostanka. Romunke so Krimu ponudile določene priložnosti, a jih ta tudi po zaslugi 14 obramb vratarke Laure Glauser ni znal unovčiti. Tako gre gladko v četrtfinale romunska zasedba, ki se bo pomerila z Metzem.

Ekipi sta današnjo tekmo začeli živčno, šele po treh minutah je padel prvi zadetek, tega so ob igralki manj dosegle gostiteljice. So pa Ljubljančanke vseeno bolje odprle ta dvoboj kot prvega, v sedmi minuti so prvič prešle v vodstvo, ko je Tjaša Stanko zadela za 3:2.

Čeprav so Romunke nato zabile trik gole zapovrstjo, so se Ljubljančanke vrnile pri 5:5. Toda domača ekipa je zatem brez posebnih težav rešetala mrežo Barbare Arenhart, ki dotlej ni zbrala obrambe, zaradi česar je Adžić pri zaostanku s 5:8 poslal v vrata Majo Vojnović.

Ta je takoj vpisala prvo obrambo, a po drugi strani je Tamara Mavsar hitro dobila drugo dvominutno kazen, kar je vsaj malo vplivalo na obrambno igro. Tudi v napadu je bilo preveč zapravljenih priložnosti in napak za daljši strelski niz, tako da je domača ekipa ostajala v zanesljivi skupni prednosti.

V uvodnih minutah drugega polčasa je prednost gostiteljic hitro zrasla na 16:13, 19 minut pred koncem pa je Ljubljančankam uspelo izenačiti na 19:19 in poskrbeti za kanček upanja. Toda še naprej niso znale izkoristiti vseh ponujenih priložnosti ob izgubljenih napadih Bukarešte, tako da je želeni zasuk ostal precej oddaljen. Romunke slovenskih tekmic niso spustile bližje kot na šest golov, tako da je bil potnik med najboljšo osmerico znan precej pred zadnjim zvokom sirene. V 54. minuti je bilo že 26:20.

Dragan Adžić je po tekmi poudaril: »Začeli smo veliko boljše kot na prvi tekmi, odločneje in z večjim upoštevanjem dogovorov. Prve minute drugega polčasa niso bile prave, vendara smo se vrnili. Na koncu smo poskušali nadomestiti razliko, poskušali smo … Na koncu je bil ključen začetek prve tekme. Ko potegnem črto pod sezono, lahko rečem, da je imel Krim Mercator sijajen uvod. V končnici smo dobili najmočnejšega možnega tekmeca. Klub dela vse, da bi dosegli želeno, jaz pa iz igralk nisem izvlekel maksimuma.«