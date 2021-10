Krimovke po razburljivi končnici izgubile proti Metzu

Rokometašice Krima Mercatorja so na četrti tekmi skupinskega dela lige prvakinj v ljubljanski dvorani Stožice izgubile dvoboj s francoskim Metzem z 28:29 (17:15). Metz je dosegel tretjo zaporedno zmago v tem tekmovanju, Krimovke so ostale pri eni sami v sezoni.

Prvi del prvega polčasa je bil zelo izenačen. Tjaša Stanko je dosegla prvi gol na tekmi, Nataša Ljepoja in trikrat Alison Marie Pineau pa so Krimovke v nadaljevanju znova povedle v vodstvo. Brazilska vratarka Krima Barbara Elisabeth Arenhart je dvakrat zapored s streloma od daleč na prazna vrata poskrbela, da so Krimovke v 17. minuti prvič vodile s tremi goli prednosti (10:7), pred to serijo je Arenhartova tudi izenačila na 7:7.

Francozinji Oceane Sercien Ugolin in Pineaujeva sta nadaljevala niz Krimovk za vodstvo z 12:8. Kljub dvema igralkama manj je Stankova zadela za vodstvo Krima 13:9. Po uspešno zaključenem napadu gostij in novi izključitvi so domače igrale le s tremi igralkami v napadu, ki ga niso zaključile z golom, kot tudi ne naslednjega gostje, ki so zaostajale za tri gole tudi v nadaljevanju. Vratarka Hatadou Sako je z obrambami po izdelanih napadih domačih skrbela, da se Ljubljančanke niso še bolj oddaljile. Meline Nocand je s sedemmetrovko že po izteku igralnega časa zaostanek francoske ekipe pred odmorom znižala na dva gola.

Tamara Horaček je z dvema goloma na uvodu drugega dela izenačila (17:17). V nadaljevanju se je ponovila slika iz prvega dela prvega polčasa, ekipi pa sta se tokrat ves čas do konca menjali v vodstvu ali bili izenačeni. Dobrih 10 minut pred koncem je bilo tako 26:26, Krimovke pa so imele napad za vodstvo in ga uspešno zaključila s sedmo sedemmetrovko na tekmi, ko je zadela Pineaujeva. Slabi dve minuti pozneje so gostje napravile osebno napako v napadu, a Pineaujevi iz dveh stoodstotnih priložnosti ni uspelo premagati Sakojeve.

Dobrih pet minut pred koncem je bil izid znova izenačen (27:27), s je Pineaujeva zadela blok ob iztekanju časa za napad, na drugi strani pa je prvo obrambo v drugem polčasu opravila Arenhartova. Krimovke je nato znova ustavil blok domačih, po protinapadu pa je zadela Chloe Bouquet in Francozinje so vnovič vodile (28:27).

Pineaujeva je v nadaljevanju zapravila sedemmetrovko, odbita žoga je končala v rokah Krima in Alja Varagić je bila na koncu uspešna za izenačenje. Po novi obrambi Arenhartove je strel Stankove zaustavila Sakojeva in 41 sekund za napad je ostalo Francozinjam. Dvoboj je odločila Danka Louise Katharina Burgaard. V zadnji petih sekundah domačim namreč ni uspelo začeti napada, saj sta ruski sodnici vrnili žogo na sredino, kjer se je tekma tudi končala.

Krim Mercator je na uvodnih treh tekmah lige prvakinj v skupini B dosegel le eno zmago. Po nenadejanem porazu proti švedskemu Sävehofu in pričakovanem proti madžarskemu Györu je nato po hudem boju na kolena položil turški Kastamonu, proti Metzu pa po razburljivi končnici znova ostal praznih rok. Naslednja priložnost za Ljubljančanke bo 24. oktobra na Danskem, ko bodo igrale pri pri Odenseeju.