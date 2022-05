Lanska zgodba boli, Kodrin se želi posloviti kot prvak

V nadaljevanju preberite:

Nekakšen déjà vu se je zgodil rokometašem Celja Pivovarne Laško. Lani so nanizali 19 zaporednih zmag, pa potem doživeli štiri poraze in se obrisali pod nosom za 25. zvezdico. Najhujša sta bila v Trebnjem in nato z Gorenjem. Letos so bili neporaženi na 22 tekmah, prejšnji konec tedna je njihov niz končal Trimo in se vrnil v igro za lovoriko. Sledi derbi z Gorenjem v Zlatorogu. Najboljši strelec Celja v ligi NLB Tilen Kodrin je prepričan, da se nočna mora ne bo ponovila in da se bo v Nemčijo odpravil z novim naslovom. Kaj še čaka Celjane do konca sezone, kaj o pritisku pove Tiki Kodrin ...