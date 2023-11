Na poti do Berlina najprej Črnomelj in Kočevje

Bliža se evropsko prvenstvo za rokometaše. Slovenska reprezentanca bo prvi pripravljalni tekmi pred januarskim EP odigrala doma. V Črnomlju in v Kočevju se bo danes ob 18. uri in v nedeljo ob 14. uri pomerila s Srbijo. Ta dvoboja spadata v prvi krog priprav, reprezentantje so jih preživeli v Ljubljani, za 14. nastop na prvenstvu stare celine.

»Na treningih smo ponavljali stvari od prej in dodali nekaj novosti. Prvi cilj na tekmah s Srbijo je, da vsi ostanemo zdravi. Nadalje si želimo čimvečkrat ponoviti taktične zamisli, torej ne le na treningu, pač pa tudi proti resnim tekmecem. Tudi v obrambi bomo preizkusili nekaj novosti. Sicer obrambo 5-1 in vztrajali pri njej recimo en polčas, tudi če ne bo šlo vse po načrtih. Ti tekmi nam bosta dovoljevali, da v določenih stvareh vztrajamo dlje časa, četudi nam ne bo šlo takoj po željah,« pravi slovenski selektor Uroš Zorman. Ta je sicer namesto poškodovanega Stefana Žabića na priprave poklical člana Zagreba Matica Suholežnika. Zorman je sprva povabil 21 igralcev, a je seznam moral pozneje malce spremeniti, saj sta Blaž Janc in Aleks Vlah poškodovana. Namesto njiju je na seznam uvrstil še igralca Gorenja Petra Šiška in Zagreba Aleksa Kavčiča.

Kapetan Jure Dolenec poudarja, da tekmi s Srbi ne bosta prijateljski. »V reprezentančnem pogledu takšne ne obstajajo. Vsako tekmo želimo dobiti. Na takšnih srečanjih sicer lahko preizkusiš kakšno novost, tudi novinci lahko dobijo priložnost, da pokažejo selektorju, česa so sposobni in v kakšnem pogledu lahko računa nanje. A med tem in tekmovalnostjo je treba najti pravo razmerje. Čakata nas dvoboja z izredno kakovostno reprezentanco, ki je v zadnjih letih zelo napredovala. Za nas bo to zagotovo dober preizkus. Upam, da se prikažemo v čim boljši luči,« je dejal Dolenec.

Jure Dolenec želi na EP biti v strelski formi. FOTO: Slavko Kolar

Dober izziv

Tudi Tadej Mazej opozarja, da je Srbija zelo resen tekmec. »Videli bomo, kje se v naši pripravljenosti trenutno nahajamo. Naša ekipa želi zmagati na vsakem dvoboju in tudi tokrat ne bo nič drugače. Borili se bomo po najboljših močeh in verjamem, da bodo zbrani gledalci lahko uživali v lepi tekmi.« Lepe obete imajo tudi drugi. »Po dolgem času smo se spet zbrali, lepo se je vrniti v Slovenijo in videti fante. Ponovno smo se malenkost uigrali in osvežili našo taktiko. Časa je bilo dovolj in prepričan sem, da smo ga dobro izkoristili. Srbija je močna reprezentanca, tako telesno kot poimensko. To bo dober izziv in dober pokazatelj, kje smo trenutno,« razmišlja Tilen Kodrin.

Tokratna reprezentančna akcija je prva po skoraj polletnem premoru in uspešnih kvalifikacijskih nastopih za EP v Nemčiji. Slovenija si je s petimi zmagami in enim porazom zagotovila prvo mesto v svoji skupini pred BiH, Črno goro in Kosovom. Po koncu tega pripravljalnega tedna se bo reprezentanca znova zbrala po božiču. Pred odhodom v Berlin, kjer bo 11. januarja začela nastope na EP, se bo konec decembra v Slovenj Gradcu pomerila z Avstrijo, v začetku novega leta pa jo v Poreču čakata še dvoboja s Črno goro in Hrvaško. Zaključni turnir evropskega prvenstva bo med 10. in 28. januarjem, Slovenija se bo v skupinskem delu v že omenjenem Berlinu pomerila s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško.