Norvežanke prve finalistke SP v rokometu

Rokometašice Norveške so v prvem polfinalnem dvoboju na svetovnem prvenstvu v Herningu po podaljšku in golu v zadnji sekundi premagale Dansko z 29:28 (9:14). V finalu se bodo v nedeljo ob 19. uri pomerile z zmagovalkami drugega današnjega spopada med Francijo in Švedsko.

Norvežanke bodo imele priložnost za ubranitev naslova iz Španije 2021. To je lahko njihov peti v zgodovini (1999) in četrti v zadnjih dvanajstih letih (2011, 2015, 2021), s čimer bi postale absolutne rekorderke po številu zlatih medalj. Za zdaj si prvo mesto delijo z Rusijo. Norveška ima sicer s SP enajst odličij (4-4-3).

Norvežanke so bile boljše od Danske tudi na zadnjem evropskem prvenstvu 2022 v Ljubljani. Tokrat so si zmago priborile v napeti in izenačeni tekmi ter po zaslugi izjemne predstave Henny Elle Reistad, najboljše igralke zadnjega EP, ki je s 17 streli dosegla 15 zadetkov. Štiriindvajsetletna igralka Esbjerga je zabila zadnjih šest golov Norveške, zadnjega ob zvoku sirene za zmago in uvrstitev v finale.

Danska je ob podpori več kot 12.000 gledalcev imela v prvem polčasu večkrat pet zadetkov prednosti, v ospredju pa je ostala vse do minute pred koncem rednega dela, ko je Norveška prvič prevzela vodstvo (23:22).

Danska: Toft, S. Iversen, Hageso, Ann. Hansen 5, Heindahl 4, Haugsted 1, Reinhardt, And. Hansen, Jørgensen 7 (4), Jensen, Burgaard 4, Petersen, Højlund 3, Friis 3 (1), R. Iversen 1, Scaglione; Norveška: Aardahl 1, Skogrand 1, Mørk 3 (3), Oftedal 5, Solberg, Brattset, Breistøl, Ingstad, Lunde, Bakkerud, Novak, Herrem 2, Solberg-Isaksen 1, Reistad 15 (4), Hovden, Deila 1.