Norvežanke še desetič najboljše na stari celini

Na finalni tekmi na Dunaju je Norveška premagala Dansko z 31:23 (13:12), na današnji tekmi za tretje mesto pa je bila Madžarska boljša od Francije s 25:24 (13:12).

Norveška je osvojila jubilejno deseto zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Pred letošnjim turnirjem je bila najboljša tudi na Nizozemskem 1998, na Madžarskem 2004, na Švedskem 2006 in 2016, v Severni Makedoniji 2008, na Danskem in Norveškem 2010, na Hrvaškem in Madžarskem 2014, na Danskem 2020 ter v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori 2022.

Norveška je letos poleti prepričljivo zmagala tudi na olimpijskem turnirju v Parizu in Lillu. V svojih vitrinah ima še dve zlati olimpijski odličji iz Pekinga 2008 in Londona 2012 ter štiri s svetovnih prvenstev na Danskem in Norveškem 1999, v Braziliji 2011, na Danskem 2015 in v Španiji 2021.

Najučinkovitejša igralka finala je bila Henny Reistad. FOTO: Joe Klamar/AFP

Danska je osvojila četrto odličje srebrnega leska na evropskih prvenstvih, trikrat pa je bila najboljša na celinski tekmovanjih. Prvič v Nemčiji 1994, nato pa še na dveh domačih turnirjih 1996 in 2002.

Pri Norvežankah je bila na finalni tekmi najbolj učinkovita Henny Reistad z osmimi, pri Dankah pa Anne Hansen in Mie Hojlund s po petimi goli.

Na letošnjem evropskem prvenstvu je nastopila tudi Slovenija in zasedla končno deseto mesto.