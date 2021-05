Odstopil šef sodnikov: Ne bom trpel političnih pritiskov

Manj kot dva meseca pred olimpijskimi igrami v Tokiu je odstopil vodja sodniške komisije pri Mednarodni rokometni zvezi Ramon Gallego.



Kot razlog za odločitev je navedel resna razhajanja s predsednikom IHF Hassanom Moustafo glede nominacij sodniških parov za OI. Na twitterju je 65-letni Španec zapisal: »Sporočam, da ne bom opravljal svoje vloge na osmih igrah. Sodniki so pošteni in profesionalni (žal ne v ekonomskem smislu), zato ne morem tolerirati političnega pritiska, ki bi jim ogrozil neodvisnost. Po 36 letih v IHF to gotovo ni konec, kakršnega sem si zamislil, a zame je najbolj pomembno, da imam miren spanec, čisto vest in da lahko vsakomur pogledam v oči.«



Dodal je še, da Egipčan Moustafa, ki si je v 21 letih povsem podredil krovno organizacijo, z njim ravna kot z otrokom, in mu očita, da mu je malo mar za olimpijska načela.

