Slovenci do prve zmage v drugem delu evropskega prvenstva

Slovenska moška rokometna reprezentanca je danes na evropskem prvenstvu, ki ga gosti Nemčija, s 37:34 (19:13) premagala izbrano vrsto Nizozemske. To je prva zmaga varovancev selektorja Uroša Zormana v drugem delu tekmovanja v Hamburgu, s čimer so ohranili minimalne upe na polfinale ali vsaj tekmo za končno peto mesto.

Naši rokometaši so v prvem delu dobili vse tri tekme, Ferske otoke so premagali z 32:29, Poljsko z 32:25, Norveško pa z 28:27. V drugem delu v skupini 2 so nato izgubili tako proti Švedski (22:28) kot tudi s Portugalsko (30:33).

Slovenska reprezentanca ima na lestvici skupine 2 zdaj štiri točke, toliko kot Portugalska in Švedska, ki pa ju medsebojni obračun čaka ob 18. uri. Obe moštvi imata v primerjavi s Slovenijo tudi boljši medsebojni izkupiček, s čimer bi si zmagovalec tega dvoboja ob večerni danski zmagi že zagotovil nastop v polfinalu.

Slovenija – Nizozemska 37:34 (19:13) Barclays Arena, gledalcev 13.376, sodnika: Schulze in Tönnies.

Slovenija: Ferlin, Lesjak, Marguč 6 (1), Dolenec 1, Cehte 6, Slatinek Jovičić 2, Kodrin 4, Zarabec 4, Horžen 6, Bombač, Mačkovšek 3, Šiško, Novak, Vlah 5, Drobež, Suholežnik.

Nizozemska: Ravensbergen, A. Versteijnen, Stavast 1, ten Velde 2 (1), Schoenaker, Sluijters, Schagen 1, Kooij 3, Geenen 4, N. Versteijnen 15 (2), Kleijkers, Steins 6, Smits, Smit, Claessens, Baijens 2.

Sedemmetrovke: Slovenija 2 (1), Nizozemska 5 (3).

Izključitve: Slovenija 6, Nizozemska 4 minute.

Danci so za zdaj edini s šestimi točkami, zvečer pa se bodo pomerili proti Norveški, ki je zbrala dve točki. Nizozemska je edina brez točk. Slovenija bi si ob danski zmagi že zagotovila najmanj četrto mesto v skupini.

Do konca drugega dela je ostal le še en krog v skupini 2. V torek bodo tekme Nizozemska – Portugalska (15.30), Slovenija – Danska (18.00) in Norveška – Švedska (20.30), po njih bo tudi znano, kateri dve reprezentanci bosta napredovali v polfinale. Tretjeuvrščena ekipa bo igrala za končno peto mesto.