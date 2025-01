Prijateljski derbi z boksarskim vložkom v Kopru dobili Slovenci

Boljšega testa pred svetovnim prvenstvom si slovenski rokometaši ne bi mogli izbrati. Prijateljska tekma s Katarjem ni imela rezultatskega pomena, vseeno pa ni manjkalo tekmovalnega naboja. V skoraj polni dvorani Bonifika je četrta reprezentanca z OI v drugem polčasu nadigrala azijsko silo z 38:30 in pokazala napredek v primerjavi s tekmo proti Alžiriji v Umagu.

Selektorja Uroš Zorman in Veselin Vujović nista mogla iz svoje kože, premagal ju je značaj in sta se ob igrišču obnašala, kot bi šlo za kolajno. Na koncu je lep dogodek malce skazilo množično ruvanje, ki pa ni imelo hujših posledic. Slovenci se bodo v petek v generalki pomerili še s Hrvaško v Zagrebu, prav tam jih čez osem dni čaka premiera s Kubo.

Slovenija: Katar 38:30 (16:15) Dvorana Bonifika, gledalcev 2000, sodnika Pukšič in Satler.

Slovenija: Ferlin (6 obramb) 1, Lesjak (8), Blagotinšek 4, Henigman 2, B. Janc 1, M. Janc 2, Cehte, Kljun 2, Slatinek Jovičić 6, Kodrin 4, Horžen, Ovniček 2, Makuc 2 (1), Kavčič 2, Mačkovšek 2, Novak 2, Vlah 6 (1), Suholežnik; Katar: Lepenica, Alihodžić, Marković 2, Madadi 1, Sami, Capote, Marzo 9, Murad, Memišević 4, Denguir 1, Alhadi, Tareq, Berreched, Guehis 3, Heiba 1, Zakar 1, Sinen, Suljaković, Ayed 1, Ali 7; sedemmetrovke: Slovenija 4 (2), Katar 4 (2); izključitve: Slovenija 12, Katar 16; rdeči karton: Marzo (53.).

Aleks Vlah je upravičil sloves rojenega strelca. FOTO: Črt Piksi

Katar, najboljša azijska reprezentanca zadnjega desetletja in drugi na domačem SP 2015, se je izkazal za zelo resnega tekmeca. Kljub lepim obrambam Klemna Ferlina so gostje vodili večji del prvega polčasa, tudi z 11:8, toda potem je Staš Slatinek Jovičić zadel trikrat zapored. Med odmorom so imeli Slovenci po zadetku Boruta Mačkovška šibko vodstvo. Slovenska obramba je bila premalo odločna, tudi v napadu se je poznala neuigranost po šele petih treningih. Organizator igre Domen Makuc se je šele dobro vrnil po dolgotrajni odsotnosti, podobno velja za Roka Ovnička, ki je izpustil celo leto.

Veselin Vujović in Uroš Zorman sta ohranila dobre odnose. FOTO: Črt Piksi

V drugem polčasu je Urban Lesjak je več kot dobro zamenjal Ferlina, vse bolj pa se je kazala razlika v kakovosti in predvsem v energiji. Katarci v zadnjih 10 letih niso opravili menjave generacij in bodo na SP nastopili z najstarejšo reprezentanco. Veterani niso mogli loviti koraka s tekmeci, za katere je Blaž Blagotinšek sredi drugega polčasa zadel za 24:20.

Zavrela je kri

Ko je že kazalo, da se bosta reprezentanci, ki se skupaj pripravljata v Kopru, razšli v prijateljskem vzdušju, je osem minut pred koncem zavrela kri. Morda najboljši igralec na tekmi, strelec devetih golov Frankis Marzo, je brcnil slovenskega kapetana Blaža Janca, ki je padel na tla, nakar so na igrišče prileteli vsi igralci in si izmenjali nekaj odrivov, vendar se je končalo brez resnega udarca. Naturaliziranemu Kubancu Marzu pa je dobro dela predčasna prha.

Katarci so se izkazali za resne tekmece, FOTO: Črt Piksi

Koprski navijači so se spet izkazali, pa četudi je njihov klub zadnji na lestvici DP. Glasno so spodbujali predvsem primorske reprezentante, Aleksa Vlaha, Makuca, Mačkovška, Jovičića in Tadeja Kljuna. Najbolj sta se izkazala rojena Koprčana, Vlah in Jovičić s po šestimi goli.

Predsednik RZS Bor Rozman je nagovoril prisotne, ki so se nato z minuto molka poklonili včeraj preminulemu Tonetu Turnšku.

»Za naju je najlepše igrati tukaj, kjer sva odraščala in naredila prve rokometne korake. Vsa reprezentanca je zelo zadovoljna, kadar igramo v Bonifiki. Upam, da se kmalu vrnemo,« je bil na someščane ponosen Vlah. »Katar ni reprezentanca, ki bi jo lahko odpisali na SP. Ima nekoliko starejšo ekipo, ampak lahko preseneti vsakogar. Nam ta zmaga pomeni veliko, ker ni bila lahka,« je dodal zvezdnik Aalborga.

Bonifika je bila dobro obiskana. FOTO: Črt Piksi

Slovanov Jovičić, ki je poleg Lesjaka edini iz slovenske lige, je bil nasmejan kot vedno, ko so se družil s prijatelji na tribuni. »Uživam tukaj. Zahvalil bi se vsem Koprčanom, ki so prišli. Arena je bila lepo polna. Videli pa so tudi dobro tekmo in našo zmago. Imamo še eno tekmo s Hrvati, rezerve vidim predvsem v obrambi,« je razmišljal Jovičić.

6 golov sta dosegla domačina iz Kopra Aleks Vlah in Staš Slatinek Jovičić.

Zorman že dolgo ni podelil toliko avtogramov in selfijev in bil zelo dobre volje še dolgo po tekmi, na kateri je izgubil nekaj živcev v prvem polčasu. »V Kopru je vedno lepo, tokrat je bilo še toliko boljše, ker nam je očitno olimpijada dvignila delnice tudi pri navijačih. Zato si obetam, da jih bo v Zagrebu še več in da se bomo skupaj veselili novih uspehov,« je povedal Zorman, ki se je prijateljsko objemal z nekdanjim šefom Vujovićem.