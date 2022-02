Slovence bo proti mundialu in Parizu 2024 vodil Zorman

Dober mesec pred začetkom kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2023 je slovenska moška rokometna reprezentanca dobila novega selektorja. Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) je prižgalo zeleno luč pričakovanemu kandidatu Urošu Zormanu, smo, sicer še neuradno, izvedeli na Delu. Potrditev novice naj bi se zgodila danes.

Po neuspešnem januarskem evropskem prvenstvu, na katerem je Slovenija s 16. mestom dosegla najslabšo uvrstitev, je RZS izrekla nezaupnico Ljubomirju Vranješu. Časa za imenovanje njegovega naslednika ni bilo veliko. Slovence namreč že sredi marca čaka začetek kvalifikacij za SP na Švedskem in Poljskem. Prva tekmica bo Italija (16. in 19. marec), če bodo Slovenci uspešni na dveh tekmah, druga bo v Sloveniji, se bodo aprila (13. in 16.) dvakrat pomerili še s Srbijo, ki bo gostila povratno srečanje.

Uroš Zorman je bil pomočnik Veselinu Vujoviću. FOTO: Tadej Regent/Delo

Zorman bo postal dvanajsti selektor v samostojni Sloveniji. Pred njim so bili šefi stroke Tone Tiselj (dvakrat), Miro Požun (dvakrat), Slavko Ivezič (dvakrat), Leopold Jeras, Matjaž Tominec, Niko Markovič, Kasim Kamenica, Zvonimir Serdarušić, Boris Denič, Veselin Vujović in Vranješ.

Zorman je bil ob koncu pomočnik Vujoviću in nekaj časa tudi Vranješu. Pred tem je sodeloval s Talantom Dušebajevom v Kielcah.

Če bo Slovenija uspešna v kvalifikacijah za SP, bo januarja nastopila na velikem turnirju na Švedskem in Poljskem ter tam lovila mesta, ki vodijo v kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu leta 2024.

Dvojna vloga, ostaja pri Trimu

Zorman je rekorder po številu nastopov za reprezentanco, zbral jih je 225. Dolgo je bil njen kapetan. Osvojil je srebrno kolajno na domačem EP 2004, dvakrat (2004, 2016) je nastopil na olimpijskih igrah. V klubski karieri je s tremi klubi (Celje PL, Ciudad Real, Kielce) štirikrat osvojil ligo prvakov.

Zdaj je trener Trima, s katerim lovi prvi naslov v ligi NLB. V soboto ga čaka derbi pri Gorenju, vendar je menda tekma pod vprašajem zaradi okužb in poškodb v njegovem taboru. V Trebnjem naj bi 42-letni Ljubljančan tudi nadaljeval delo in tako opravljal dvojno funkcijo.

Branko Tamše še ne bo dobil priložnosti. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V igri tudi Tamše, Denič, Pajovič

Strokovna komisija RZS se je pogovarjala tudi z Brankom Tamšetom, ki je z Gorenjem in Celjem PL osvojil sedem naslovov državnega prvaka, vendar se zanj še ni odločila. Prav tako je bil v igri nekdanji selektor Denič, ki je končal zgodbo na klopi Kuvajta. V Gradec pa so poklicali bivšega avstrijskega selektorja in nekdanjega slovenskega reprezentanta Aleša Pajoviča.

S trenerjem Gorenja Zoranom Jovičićem, ki je lani osvojil 1. SRL, in trenerjem Jeruzalema Sašo Prapotnikom, ki je mladinsko reprezentanco popeljal do zlate kolajne na EP 2018, se menda niso posvetovali, čeprav so ju nekateri omenjali med kandidati.

Koga bo Zorman izbral za pomočnika in kdo bo sestavljal njegov strokovni štab, še ni znano.