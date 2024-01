Polfinale splaval po Labi, Aleks Vlah: Zdaj se bo videlo, ali smo res ekipa

V nadaljevanju preberite:

Kot milni mehurček so se razpočile sanje slovenskih rokometašev o uvrstitvi v sklepne boje 16. evropskega prvenstva. Če je bil poraz s Švedsko še pričakovan, razumljiv in opravičljiv, tega kljub olajševalnim okoliščinam ne moremo trditi za včerajšnjo predstavo proti Portugalski. Bilo je 30:33, razočaranje veliko. Slovenci, ki so visoko poleteli po treh zmagah v Berlinu, so izgubili še drugo tekmo v Hamburgu, kjer jih čakata še dve. Dobro bi bilo dobiti vsaj jutrišnjo z Nizozemsko (15.30), če so že Danci z drugega planeta. Predvsem v luči samozavesti, ki jo bodo še kako potrebovali že sredi marca, ko se jim obeta še pomembnejši nastop v olimpijskih kvalifikacijah.

Kaj so po tekmi povedali Jure Dolenec, Aleks Vlah, Gašper Marguč, Borut Mačkovšek in Kristjan Horžen?