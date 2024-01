Dean Bombač: Ko bo najbolj pomembno, bomo najboljši

Dean Bombač po včerajšnjem porazu s Portugalsko na evropskem prvenstvu v Nemčiji ni hotel govoriti z novinarji in je švignil mimo njih v garderobo Barclays Arene. Danes je bil v reprezentančnem hotelu spet nasmejan in dobre volje, čeprav ima že nekaj dni težave z nespečnostjo in si mora pomagati s tabletami. Deki verjame, da bodo slovenski rokometaši prišli do prve zmage v Hamburgu, ko se bodo jutri ob 15.30 pomerili z Nizozemsko.

Ste vedra oseba, ampak po porazu s Portugalci niste bili zgovorni. Razočarani, utrujeni?

Razočaran. Ko daš vse od sebe in pričakuješ zmago, pa se zalomi, ne steče, kot si zamisliš, ti ni ravno do pogovora. Težko bi povedal kar koli pametnega.

Po zmagah je lepše govoriti, mar ne?

No, tudi takrat nerad veliko govorim. Zdaj je težek trenutek za vso ekipo se mi zdi. Po prvem delu, ko mnogi niso pričakovali, da bomo sploh prišli iz skupine, so se po treh zmagah pri nas v podzavesti pojavile višje ambicije, ki so po dveh porazih izpuhtele. Zdaj nimamo kaj, moramo odigrati dobro tekmo z Nizozemci. Najboljšo, kar lahko, in bomo videli, kaj nam bo to prineslo.

Dean Bombač si želi še enkrat na OI. FOTO: Cathrin Mueller/ Reuters

Kakšna bi bila razlika, če ta drugi del končate vsaj z eno zmago ali s štirimi porazi? Če ne drugega, zaradi vas in javnosti.

Z javnostjo se nimamo kaj dosti obremenjevati. Če lahko gremo mirno spat, ker vemo, da smo dali vse od sebe, je to dovolj. Zgodile so se nam določene stvari, veliko fantov manjka, nazadnje smo ostali brez Blagotinška in Kodrina. Vemo, koliko nam pomeni Blagi v obrambnem bloku. Borut naš (Mačkovšek; op. p.) umira. Nismo bili pravi, vidi se, da nismo več takšni, kot smo bili na prvih treh tekmah. Počasi nas zmanjkuje in to je na žalost realnost.

Portugalci lovijo olimpijske kvalifikacije, ki jih imate vi vsaj v podzavesti že v žepu. Je to morda naredilo razliko treh golov?

Ne bi rekel. Želja ni bila sporna. Enostavno smo zapravili preveč »zicerjev« na začetku tekme. Potem smo se vrnili in prišli do vodstva, v drugem polčasu pa smo spet začeli nizati napake in te so nas ob slabi obrambi pokopale. Klemen Ferlin nam je dal možnost, ubranil nekaj strelov, a tega nismo znali unovčiti. Portugalska je zasluženo zmagala. Mi smo se borili. Če smo proti Švedom razpadli, je bila včeraj slika boljša.

Deki je organizator slovenskega napada. FOTO: Odd Andersen/AFP

Nizozemci imajo podobne težave kot vi. Srečali se bosta razočarani in zdesetkani reprezentanci. Kaj pričakujete?

Zmagal bo tisti, ki bo manj razočaran. Njihove mentalitete ne poznam, a pri nas to na marsikaj vpliva. Nekako se moramo dvigniti iz tega. Mislili smo, da se bomo proti Portugalcem, ni nam uspelo, zdaj imamo še eno priložnost.

Bi se vam zdelo smiselno, da bi za glavni del dobili še kakšno okrepitev iz Slovenije, ki bi prinesla svežo energijo?

Težko je priključiti igralca, ki ga ni bilo zraven na pripravah in ne pozna akcij. Da bi kar prišel na trening in pomagal, to po mojem mnenju ni rešitev. Bilo bi izgubljanje časa. Tu smo, imamo, kar imamo in treba se je boriti do konca.

V Berlinu smo videli, da lahko Slovenija tudi s kadrovskimi težavami odigra tri dobre tekme v nizu. Je to dobro spoznanje pred marčevskimi kvalifikacijami za OI, na katere računate?

Če bomo šli v kvalifikacije, sem prepričan, da bomo uspešni. V Parizu bo potem drugače. Reprezentanca bo imela mesec dni časa za priprave, vse poletje bomo skupaj, izpilili vse stvari. Najmočnejši bomo takrat, ko bo najbolj pomembno.