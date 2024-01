Slovenci kot nekoč Špartanci: Dovolj nas je! Zorman s podaljšano vrvico

Čakanje je pri koncu. Slovenski rokometaši začenjajo 16. evropsko prvenstvo. V Berlinu se najprej podajajo v neznane vode, današnji tekmeci bodo novinci s Ferskih otokov. Slovencem je šlo v pripravah malo stvari po načrtih, tudi v Nemčiji so jih pričakale neprijetnosti, toda niso jim vzele smisla za humor, še manj optimizma in samozavesti. Kvečjemu so težave še učvrstile moštveni duh in ta bo morda celo najbolj pomemben v lovu na odmevno uvrstitev.

Selektor Uroš Zorman je kot po tekočem traku izgubljal igralce, zaradi poškodb so odpadali Domen Makuc, Matic Grošelj, Matej Gaber, Blaž Janc, Stefan Žabić, Rok Ovniček in nazadnje Nik Henigman. Seznam 18 potnikov na euro se je naredil sam. Zorman nima dolge vžigalne vrvice, a ob vstopu v 45. leto si je v slogu splitske skupine TBF rekel, da mu nič ne bo pokvarilo dneva. Tudi ne novica, da je Lufthansa založila prtljago sedmih igralcev, kar je okrnilo uvodni trening.

»Nič me ne more več presenetiti, če bi bil dan normalen, bi bilo nekaj narobe,« je stoično držo ubral Zorman. Ekipa je naročila torto, a v hotelu Vienna House so kuharji pripravili tako majhno, da bi jo lahko Matic Suholežnik zmazal sam. Vlogo svečke pa je odigral vžigalnik tehničnega vodje Cirila Andoljška.

Prtljago so naposled dostavili tik pred včerajšnjim treningom v osrednji Mercedes-Benz Areni. »Upal sem, da se bo izgubila moja potovalka, ker mi potem ne bi bilo treba trenirati, na žalost je bila med prvimi na traku,« se je pošalil Dean Bombač in hitro obrnil ploščo.

14. nastop na EP je pred Slovenci, izpustili so samo turnirja v letih 1998 in 2014.

»Imeli smo že drugo analizo Ferskih otokov. Vsi mislijo, da so avtsajderji, toda ko jih gledaš, so tečni. Nič posebnega ne delajo v napadu, a stalno prebijajo mož na moža. To je njihova igra. Če mislimo biti na 80 odstotkih, ne bo zadostovalo. Če bomo od prve minute igrali resno, jih zbili v obrambo in jim dali vedeti, da smo boljši, bo morda kasneje lažje, sicer bodo težave vseh 60 minut,« opozarja Deki.

Zorman je na prvenstvo pripeljal samo šest zunanjih igralcev. A vendar, če je lahko 300 Špartancev pri Termopilah dolgo kljubovalo perzijski armadi, bo tudi to dovolj, je prepričan Nejc Cehte.

Ferski otoki imajo dobre igralce, so mlada ekipa, hitra, močna. Čaka nas resna tekma. Blaž Blagotinšek

»Dovolj nas je, brez skrbi, dovolj smo močni,« je odločen eden od šestih igralcev, višjih od 195 centimetrov: »Sem nismo prišli, da bomo ena od 24 reprezentanc, ampak zato, da bodo o nas govorili. Naš cilj je jasen, želimo v drugi krog v Hamburg.«

Najmanj deficitarni poklic je krožni napadalec. Slovenija še nikdar ni šla na veliko tekmovanje s štirimi »pivoti«. Eden od njih je Kristjan Horžen. »Splet naključij je botroval, da smo štirje. Vsak ima svojo vlogo, jaz svojo poznam in če me bo selektor potreboval, jo bom opravil,« je dejal Dolenjec, ki ima dobre občutke: »Smo v Nemčiji, kjer tudi igram (za Gummersbach; op. p.), komaj čakam, da se začne.«

Najbolj izkušen na črti je Blaž Blagotinšek, član Flensburga, ki se strinja z Bombačem, da podcenjevanje ne pride v poštev: »Mi delujemo dobro samo, kadar smo na 110 odstotkih. Prva tekma je vedno kočljiva, dogajala so se že mnoga presenečenja. Ferski otoki imajo dobre igralce, so mlada ekipa, hitra, močna. Čaka nas resna tekma.«

O Fercih se bo še govorilo

Kot omenjeno, je bil Zorman presenetljivo miren pred svojim drugim velikim tekmovanjem. Tudi ko je moral direktor reprezentance Goran Cvijič (tudi on je ostal brez prtljage) povzdigniti glas, da so igralci dobili kosilo, na katero so sicer zamudili le nekaj minut.

»Z določenimi stvarmi se moraš sprijazniti, nima smisla vnašati dodatnega nemira zaradi malenkosti. Vse je 'okej', pred nami so tri tekme v Berlinu, prva že sama po sebi prinaša dodaten stres, čisto drug naboj. Za nameček nas čaka nevarna ekipa Ferskih otokov, ki je ne poznamo. Goji hiter, eksploziven in agresiven rokomet. Manjši igralci streljajo z vseh položajev. Zanimivo bo, o Fercih se bo še govorilo, verjemite,« tekmece spoštuje Zorman, ki ne beži od vloge favorita:

»Nikakor ne, imamo bolj izkušene in bolj kakovostne igralce. Fantje prihajajo iz boljših klubov. Imamo višino, imamo moč. Verjamem, da bomo kos izzivu. Upam, da tekma ne bo stresna do konca, a v glavi imam pripravljen tudi takšen scenarij.«