Slovenci po polomu na Madžarskem pričakujejo novi oviri

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo dan pred končnima odločitvama na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem dobila tekmico v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Poljskem.

Slovenija, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu osvojila 16. mesto pod vodstvom zdaj že nekdanjega selektorja Ljubomirja Vranješa, bo na današnjem žrebu v Budimpešti imela status nosilke, njene možne tekmice pa so Švica, Romunija, Belgija, Grčija, Italija, Ferski otoki, Finska, Turčija in Estonija. V primeru končne zmage na tekmah - prva bo 13., povratna pa 20. marca - jo nato čakata še dva izjemno zahtevna obračuna proti Islandiji, Hrvaški, Nizozemski, Nemčiji, Rusiji, Madžarski, Črni gori, Češki ali Srbiji, ki bosta na sporedu 11. in 17. aprila.

Na mundialu Danska, Francija, Španija in Norveška ter gostitelja

Rokometna zveza Slovenije se je po izpadu v skupinskem delu tekmovanja sporazumno razšla s selektorjem Ljubomirjem Vranješem, naslednik švedskega strokovnjaka pa še ni znan. V rokometnem zakulisju so zaokrožila številna imena, kot so Uroš Zorman, Zoran Jovičić, Branko Tamše, Aleš Pajovič in Boris Denić. Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu 2023 že zagotovili Danska, Francija, Španija in Norveška ter oba gostitelja turnirja.