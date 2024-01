Lepa prednost Slovencev ob polčasu, zmaga s Poljaki prinaša glavni del

Ob 18. uri se je v Mercedes-Benz Areni v Berlinu začela druga tekma slovenskih rokometašev na 16. evropskem prvenstvu v Nemčiji. Tekmica je Poljska, zmaga že zagotavlja nastop v drugem delu eura 2024 v Hamburgu. Ob polčasu je bilo 20:14 za Slovenijo.

Selektor Uroš Zorman v primerjavi s tekmo proti Islandiji ni naredil nobene spremembe, zunaj kadra sta ostala vratar Miljan Vujović in krilni igralec Tadej Mazej. Danes je na tekmi precej več slovenskih navijačev kot na prvi tekmi, zbralo se jih je več kot 200.

Borut Mačkovsek se je dvignil nad poljsko obrambo. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Slovenijo, ki je v četrtek premagala Ferske otoke z 32:29, zastopajo Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč, Jure Dolenec, Nejc Cehte, Staš Slatinek Jovičić, Tilen Kodrin, Miha Zarabec, Klemen Ferlin, Kristjan Horžen, Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Domen Novak, Aleks Vlah, Urban Lesjak, Jernej Drobež in Matic Suholežnik. Poljska je prvo tekmo proti Norveški izgubila z 21:32. Slovenija se bo v skupini D v ponedeljek pomerila še z Norveško.

Slovenci stavijo na moštveni duh. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Tekmo sodita Makedonca Slave Nikolov in Đorđi Načevski. Zorman je začel s postavo Ferlin, Bombač, Dolenec, Blagotinšek, Mačkovšek, Novak in Kodrin. Začetek je bil izenačen, po desetih minutah je bil izid 5:5, zatem pa so v višjo prestavo dali Slovenci. Učinkovita so bila predvsem krila, ki so bila proti Ferskim otokom malo uporabljena. Kodrin je zadel za 13:10, Marguč iz protinapada na 14:11 in 15:11, Kodrin za lepih 16:11 po 25 minutah.

Vlah je s sedmih metrov vodstvo povišal na 17:11. Ob polčasu je bilo zelo obetavnih 19:14, potem ko sta sodnika po ogledu videoposnetka priznala Kodrinov zadetek iz mrtvega kota v zadnji sekundi. Kodrin je v 30 minutah zbral pet golov, Marguč 4, Bombač; Mačkovšek in Vlah po 3, en zadetek sta dosegla Blagotinšek in Novak.