Slovenci so se sprehodili do zmage, prvič prebili mejo 50 golov

Korejci so prišli na SP z B-ekipo. FOTO: Reuters

Na najbolj čudnem svetovnem prvenstvu v rokometu doslej so Slovenci doživeli najbolj čudno uvodno tekmo. V Aleksandriji so pred seboj zagledali 10 cm nižje, 30 kg lažje in 10 let mlajše tekmece iz Južne Koreje in jih zlahka premagali. Bilo je 51:29! Ob tem so privarčevali energijo in uigrali nekaj akcij, kar bodo lahko izkoristili v soboto, ko jih proti Rusiji čaka povsem drugačna tekma.Krilatica, da je prva tekma na velikem tekmovanju vedno najtežja, je bila tokrat izjema v pravilu. Slovenci na prejšnjih osmih svetovnih prvenstvih še nikdar niso imeli lažjega dela in še nikdar niso dosegli toliko golov ter zmagali s takšno razliko. Razlog je bil v tem, da je bila reprezentanca Južne Koreje povsem drugačna kot nazadnje pred osmimi leti na SP v Španiji, ko je Slovenija tedanjega selektorjazmagala s 34:27, potem ko se je v prvem polčasu zelo mučila.Korejci so namreč v prepričanju, da bo pandemija koronavirusa preprečila izvedbo mundiala v Egiptu, vso pozornost usmerili v marčevske azijske kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu, ko je iz Kaira prišla zelena luč, pa so na SP poslali študentsko ekipo, na katero računajo v prihodnosti. Najstarejši korejski igralec je bil star 22 let in najvišji je meril 190 cm. Pri Slovencih ni veliko nižjih.V največjem sredozemskem mestu smo gledali igro mačke z mišjo, Slovenija, ki na 27. SP meri na kolajno, je polnila korejsko mrežo, selektorje na igrišče poslal vseh 16 igralcev, med strelce se jih je vpisalo 14, samo vratarjainne.Vranješ je razkril nekaj adutov in pokazal, kdo so njegovi glavni aduti. V obeh polčasih je na igrišče poslal isto sedmerko:. Ima pa še veliko asov v rokavu., evropski prvak z Vardarjem, je dosegel prvi gol na velikem tekmovanju. Po petih letih je mrežo spet tresel Dragan Gajić, po dolgi odsotnosti se je vrnil, zadnji slovenski strelec je bil evropski klubski prvak Miha Zarabec. Kot dobra stvar se zna izkazati tudi, da je morda najboljši slovenski rokometašv prvem polčasu zapravil štiri zicerje ter tako izpolnil kvoto pred veliko bolj pomembnimi tekmami.Najvišji igralecse je lahko malce sprostil, potem ko je imel težave proti Nizozemcem v kvalifikacijah za EP.Morda je dobro tudi, da so se Slovenci pred stresom, ki jih še čaka v skoraj treh tednih, že spoznali vse organizacijske težave Egipčanov, od katerih smo pričakovali več, tudi zato, ker je predsednik IHFEgipčan. Da je bil za igralca tekme razglašen, ki je na igrišču prebil le nekaj minut, je znak amaterskega pristopa, ki ga je potrdilo spoznanje o odsotnosti statistike in dostopa do interneta.