Slovenci v Zrečah z novo okrepitvijo

Namesto mladega Tadeja Kljuna, ki se je poškodoval na zadnji pripravljalni tekmi rokometne reprezentance proti Hrvaški v Celju, je selektor Ljubomir Vranješ poklical Nejca Cehteta.

Desnokrilni član Hannovra, ki ima že precej izkušenj z igranjem v reprezentančnem dresu, nastopil je tudi na EP 2020 na Švedskem in SP 2021 v Egiptu, bo igral že na jutrišnji prvi prijateljski tekmi proti Italiji v Trbovljah (20.00). Reprezentanci se bosta srečali tudi v petek v Kopru (19.00).

»Vabilo v reprezentanco me je razveselilo. V čast mi je zastopati svojo državo. Upam, da se bomo držali načrtov in dosegli rezultat, ki si ga želimo. Imel sem nekaj več dopusta kot ostali, a moram to nadoknaditi v naslednjih dneh. Predvsem moram z ekipi priti v stik v taktičnem smislu. Od tekme z Italijo pričakujem borbo in zmago,« je za spletno stran RZS povedal 29-letni levoroki strelec.

Cehte, nekdanji član Gorenja, je v Nemčiji soigralec vratarja Urbana Lesjaka, ki je ta čas zaradi pozitivnega testa na covid-19 v samoizolaciji. Za Slovenijo je zbral 37 nastopov in 53 golov.

Na desnem zunanjem položaju ima Slovenija poleg Cehteta kapetana Jureta Dolenca in Matica Grošlja. Po potrebi lahko pomaga krilni igralec Blaž Janc.