Zarabec: Začutili smo energijo

Ljubomir Vranješ, Miha Zarabec in Blaž Janc so za Televizijo Slovenija pokomentirali tekmo proti Južni Koreji, ki so jo naši rokometaši dobili z 51:29.



Ljubomir Vranješ, slovenski selektor: »Hitro je bilo jasno, da je bila razlika o višini in teži in igrišču prevelika. Zadovoljen sem z zbranostjo in voljo mojih fantov, želeli smo teči naprej in nazaj, imeli smo dobre noge. Vsi so igrali, tekma je bila pozitivna za naprej. Ekipni duh je močan, čeprav sem jaz le majhen delček v tem mozaiku. Tekma je že pozabljena, zdaj bomo energijo usmerili v Rusijo, ki bo čisto drugačna zgodba.«



Miha Zarabec, srednji zunanji igralec: » To je bila trening tekma, če se malce pošalim. Kljub temu smo pokazali veliko srce in veliko znanja. Ko je bilo treba, smo bili zbrani, zato tudi takšna razlika. Prvenstvo smo želeli odpreti vrhunsko in to nam je uspelo. Čutili smo energijo s klopi, spodbujali smo se ob vsakem golu in to nas je vleklo naprej. Dvignili smo ekipni duh, ki smo ga malce pogrešali. To je dobra popotnica za naprej.«



Blaž Janc desno krilo: »Na Korejce smo se maksimalno pripravili, vedeli smo, da igrajo čudno obrambo 3-3, temu primerno smo prilagodili akcije. Več smo igrali na krila in mož na moža. Super obramba, veliko lahkih golov, led je prebit, gremo dalje. Pokazali smo pravi obraz, v tem ritmu moramo nadaljevati. Vesel sem, da je dal selektor priložnost vsem in spočil nekatere igralce. Turnir bo dolg in treba je razporediti minute med vse.«

