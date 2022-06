Slovenija v 4. bobnu čaka na sobotni žreb

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v soboto ob 17. uri dobila tekmece za svetovno prvenstvo 2023, ki bo na Švedskem in Poljskem. Izbranci Uroša Zormana bodo po tem, ko so pred dnevi dobili posebno povabilo na turnir, v žrebu v zadnjem, četrtem bobnu.

V prvem bobnu se nahajajo Danska, Švedska, Španija, Francija, Norveška, Islandija, Nemčija in bodoči afriški prvak, drugega sestavljajo Katar, Hrvaška, Belgija, Brazilija, Portugalska, Poljska, Črna gora in Severna Makedonija, tretjega pa Srbija, Madžarska, Argentina, Bahrajn, Savdska Arabija, Čile ter srebrna in bronasta reprezentanca iz afriškega območja.

V prvem delu, v katerem bodo reprezentanca razporejene v osem skupin s po štirimi ekipami, Slovenci ne morejo igrati z Urugvajem, Iranom, Južno Korejo, Nizozemsko, četrto- in petouvrščeno reprezentanco afriškega prvenstva ter prvakinjo prvenstva Severne Amerike in Karibov (ZDA ali Grenlandija).

Svetovno prvenstvo, ki bo potekalo med 12. in 29. januarjem prihodnje leto, bo drugo zaporedno, na katerem bo nastopilo 32 ekip.

V drugi del tekmovanja v Krakovu, Katovicah, Göteborgu in Malmöju, se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance vsake izmed skupin prvega dela, medtem ko zadnje čakajo tekme v predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. mesta naprej, ki jih bo gostil Plock.

Končnica, ki se bo začela s četrtfinalom, bo potekala v Gdansku in Stockholmu. Švedska prestolnica bo gostila tudi finalni vikend s tekmami za razvrstitev najboljše osmerice.