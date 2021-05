Slovenski kapetan bo Španijo zamenjal za Francijo

Kapetan slovenske rokometne reprezentance Jure Dolenec se z novo tekmovalno klubsko sezono vrača v Francijo. S tamkajšnjim prvoligašem Limogesom, pri katerem uspešno igra Dragan Gajić, je sklenil triletno sodelovanje.



Desni zunanji rokometaš je v Franciji že uspešno igral, saj je bil med letoma 2013 in 2017 član Montpelliera. Zadnje štiri sezone je nato preživel v Barceloni. Dolenec je sicer športno pot začel v domači Škofji Loki, nato pa se prek velenjskega Gorenja izstrelil med evropske velikane. V bogati zbirki uspehov mu še vedno manjka naslov evropskega klubskega prvaka. Tega bo naskakoval junija z Barcelono na finalnem turnirju EHF lige prvakov.



V Španiji je osvojil po štiri naslove državnega prvaka, pokalnega in superpokalnega prvaka ter tri naslove pokalnega prvaka za španske prvoligaše. Dvakrat je z Barcelono postal tudi svetovni klubski prvak, v minuli sezoni pa podprvak lige prvakov. Pred tem je v Franciji dvakrat postal državni ter enkrat pokalni prvak. V tujino se je odpravil z dvema naslovoma slovenskega prvaka v velenjskem dresu.



Dolenec je za slovensko reprezentanco odigral 160 tekem in dosegel 592 zadetkov.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: