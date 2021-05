Srčno Gorenje povozilo prvake in stopilo na prag naslova

Celjski rokometaši so s sklonjenimi glavami zapuščali Velenje. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Velik udarec za evropsko Celje

Zoran Jovičić je spet vzel mero Celju. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Jovičić gasi evforijo

Gorenje : Celje Pivovarna Laško 30:22 (19:10) Rdeča dvorana, brez gledalcev, sodnika Žibret in Teršek.

Gorenje: Panjtar, Taletović, Husejnović, Haseljić 3, Tajnik 7, Pajt 4 (3), Starc, Miklavčič 3, Sokolič 1, Verdinek 2, Grmšek 1, Slatinek-Jovičić 4, Mlivić, Predovič, M. Kavčič 4, Ravnikar 1; Celje PL: Vujović 1, Ivić, Gaberšek, Cvetko 2, Mazej 1, Dragašević, Razgor, Marguč 2, Grošelj 2, Poteko 2, Janc 4, Kodrin, Horžen 2, Kljun, Mlakar 3, Novak 3, Načinović; sedemmetrovke: Gorenje 3 (3), Celje 4 (4); izključitve: Gorenje 8, Celje 8.

Druga današnja tekma – Krka : Trimo 17:34

Vrstni red: Trimo 39 (24 tekem), Celje 38 (23), 37 (21), Koper 27 (23), Jeruzalem 26 (23), Slovenj Gradec 25 (23), Ribnica 23 (23), Loka 22 (23), Maribor 18 (21), Slovan 16 (23), Dobova 14 (22), Izola 10 (22), Ljubljana 10 (22), Krka 9 (22).

Nova lovorika za krimovke

Rokometašice Krima Mercatorja so si ravno na 20. obletnico osvojitve prve lovorike v ligi prvakinj priigrale tudi novi naslov državnih prvakinj. Ljubljančanke so do svoje 26. zvezdice prišle po tem, ko so danes v 3. krogu končnice v gosteh ugnale novomeško Krko s 35:19 (15:10). Krimovke imajo po treh krogih v skupini za prvaka 46 točk – sedem več od Mlinotesta Ajdovščine, do konca pa so le še trije krogi. Ajdovke so sicer danes s 26:25 (13:11) premagale Zelene doline Žalec.

Koronska kriza spreminja tudi razmerja moči v slovenskem rokometu. Celje Pivovarna Laško se bo po blamaži v Rdeči dvorani očitno obrisalo pod nosom za osmi zaporedni naslov državnih prvakov. Gorenje ga je nadigralo kot že dolgo nihče v tridesetletni zgodovini prvenstva samostojne Slovenije. Četrto lovoriko mu lahko praktično vzame le še Trimo, »pivovarji« so se kljub menjavi trenerja po četrtem zaporednem porazu znašli v izgubljenem položaju.Novi celjski trener, ki je v nedeljo zamenjal, je pri zaostanku s 6:9 igralce sklical na posvet. Ni še gorela voda, a rešitev ni mogel črpati iz izkušenj in nadaljevalo se je še slabše za 24-kratne prvake. Žvižejev reprezentančni predhodnik na levem kriluje s klopi poslal kapetana, ki je takoj pokazal, da je mladost minljiva, znanje pa večno; rutinsko je zabil dva gola. Celjani so že bili v nokdavnu inje s krila v 22. minuti poskrbel za (tedaj) ogromnih 12:6.Žvižej je zaman skušal oživljati povsem omrtvičene igralce, ki niso vedeli, kje se jih drži glava. Ob nemoči kapetanaje poskusil tudi zkot organizatorjem napada, toda veliko mlajši brat zveznika Barcelone ni mogel prevzeti tako odgovorne naloge. Semafor je po šestem golu odličnega Domna Tajnika sekundo pred koncem prvega dela kazal neverjeten rezultat – 19:10!»Proti komu igramo? Celju?« se je tudi lokalnemu varnostniku zdelo čudno, da »ose« tako razbijajo redne udeležence lige prvakov, proti katerim so Velenjčani v zadnjem desetletju praviloma potegnili kratko. Večinoma jih je izdala samozavest, ki se jim je včeraj kopičila kot sladkorna pena med vrtenjem vitla, medtem ko je celjska že povsem izginila.Ko ima hudič mlade, jih ima veliko, je spoznal nič krivi Žvižej. Tudi s šestimi reprezentanti (Gorenje nima niti enega) ni mogel zaustaviti padca. Tajnikova sedmica je pomenila 21:10 in tekma je bila odločena. Številčno vodstvo Celja ni moglo verjeti, kaj se dogaja pred njihovimi očmi, osamljenemu direktorju Gorenjapa se je pod masko gotovo zarisal širok nasmešek, ko je nastala rekordna razlika po goluza 25:13 (!).Zadnja tretjina je bila formalnost. Celjani bodo najverjetneje ostali brez vstopnice v ligo prvakov, kar je po koronski krizi še en velik udarec za nekdanje evropske šampione. Gorenje bo prvak, če bo dobilo zadnjih pet tekem, toda čaka ga peklenski ritem. Že v nedeljo bo v Kopru moralo pokazati vse, kar zna in zmore. Glavni tekmec je postal Trimo. Celje? Le čudež mu prinese rešitev. Obeta se mu tretje mesto, kar se mu je nazadnje zgodilo leta 2011.»Hud poraz, zame najhujši v vlogi kapetana Celja. Ni se mi še zgodilo, da na koncu ne bi dvignil pokala in nič ne kaže, da ga bom,« je z glavo zmajeval Razgor. Bivši vratar Celjaje bil povsem drugačne volje. »Pred sezono nas niso uvrščali med prve tri, zdaj imamo priložnost za osvojitev lovorike. Neverjetno, kakšno borbo smo pokazali, vsa čast vsem.«Trener Jovičić je medtem umirjal konje ... »Nič še ni odločenega, čaka naš še pet izzivov, v Kopru bo še težje. Malo se bomo poveselili, potem pa dali glavo dol in zavihali rokave.«