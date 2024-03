Srhljivka s srečnim koncem, močno diši po Parizu; Zorman: Zmaga s karakterjem

V nadaljevanju preberite:

Še ena srhljivka s srečnim koncem. Slovenski rokometaši so z eno nogo že na olimpijskih igrah v Parizu. Na verjetno ključni tekmi kvalifikacijskega turnirja so sinoči premagali Brazilijo s 27:26 in si lahko že danes proti Španiji (21) zagotovijo četrti nastop na največjem športnem spektaklu. Kapo dol selektorju Urošu Zormanu in njegovim borcem, kljub slabi igri so z odliko opravili preizkus zrelosti. Junaki drame, v kateri so Slovenci po 19:15 padli v brezno in po 0:6 izgledali izgubljeno, so bili igralec tekme Blaž Janc (7 golov), vratar Klemen Ferlin (ključna obramba) in nepričakovano Domen Novak, ki je v polno zadel dve sekundi pred koncem.

