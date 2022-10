Štajerska tigrica brani teritorij pod Rožnikom

Prejšnja sezona je bila uspešna za Krim Mercator in največjo zmago je dosegel proti Ferencvarosu v osmini finala EHF lige prvakinj, ko je bilo v Tivoliju 33:26. V nedeljo ob 14. uri bodo ljubljanske rokometašice pod Šišenskim hribom znova gostile ekipo iz Budimpešte v tekmi, ki bo morda že odločala tudi o tem, ali se bodo krimovke v skupini A borile za najvišja mesta, ali pa bodo znova trepetale za napredovanje v izločilne boje.

Marca letos je v Tivoliju pred skoraj 3000 gledalci, kar je bil največji obisk v sezoni, blestela Ana Gros s 13 goli. Med junakinjami zmage pa je bila tudi Tjaša Stanko, ki je zadela petkrat. Je ena od zgolj devetih igralk, ki so od takrat ostale na Krimu, saj je ta doživel veliko kadrovskih sprememb in dobil nov strokovni štab z Draganom Adžićem na čelu. Andrea Lekić pa je zamenjala barve in bo tokrat stala na drugi strani.

Tjaša Stanko igra že šesto sezono v ligi prvakinj. FOTO: Tomi Lombar

Vajeni smo, da ob priimku Mariborčanke vidimo številke 6, 7, 8 ali več, toda na začetku sezone so bile te nižje. Imela je namreč smolo, da je v zadnjih dveh tednih priprav prebolela covid, nakar je prišla še lažja poškodba. Vendar se tudi njena forma počasi vzpenja, nazadnje je proti Baniku dosegla pet od šestih golov v sezoni, solidna je bila tudi v slovenskem dresu na dveh tekmah proti Madžarski.

Nihče si ne želi, da bi se na zadnjih tekmah odločalo o napredovanju.

»Tik pred začetkom sezone sem imela težave z boleznijo, ki mi je vzela kar nekaj moči. Delam na tem, da se vrnem na najvišjo raven, občutki se počasi vračajo. Trudila se bom naprej in verjamem, da bo vse tako, kot mora biti,« k napredku strmi 24-letna leva zunanja igralka, ki se veseli reprize debija s konca marca.

»Rade igramo v Tivoliju, kjer se dvorana malo bolj napolni kot Stožice in je vzdušje drugačno. Res je, da sta obe ekipi doživeli veliko sprememb, Lekićeva je šla tja in nas dobro pozna. Ampak tudi mi jim poznamo,« pravi Stankova, ki je kljub 24 letom že skoraj veteranka v ligi prvakinj, v kateri je debitirala leta 2017.

Čeprav je Krim v četrtek še odigral derbi proti Celju (37:22; Stanko 5), so misli že nekaj časa usmerjene predvsem v Ferencvaros, ki je slabo štartal v sezono, najprej sicer premagal Odense, a potem doživel polom v Bietigheimu (20:40) ter nazadnje še grenak domači poraz z Brestom (20:21).

Tjaša Stanko na začetku sezone ni imela pravih občutkov. FOTO: Blaž Samec

»Vsaka tekma bo zelo pomembna, ker je skupina zelo težka in bo odločala vsaka točka. Vse bomo storili, da bosta obe ostali doma. Zavedamo se, da se tudi Ferencvaros želi vrniti v zmagovite tirnice. Nihče si ne želi, da bi se na zadnjih tekmah odločalo o napredovanju,« Stankova noče ponovitve lanske zgodbe, ko se je Krim rešil v zadnjem kolu proti Sävehofu.

Bliža se domači euro

Ker je do domačega evropskega prvenstva še manj kot mesec dni, bodo naslednje tri tekme v ligi prvakinj (sledita gostovanje v Bietigheimu in domača tekma z Brestom) imele še dodatno težo. Adžić bo namreč še posebej pozoren na napredek svojih reprezentančnih tigric. »Težko je reči, da bodo to tekme nekakšna priprava na EP, bodo pa nedvomno najboljša priložnost za stopnjevanje forme,« razmišlja Stankova, ki je nase opozorila v Zagorju, igrala pa tudi za Podravko in Metz.

Tjaša Stanko bo ena glavnih slovenskih adutinj na domačem EP. FOTO: Anže Malovrh/kolektiff

Madžarska je rokometna dežela in FTC tradicionalno v Ljubljani bodri nekaj sto glasnih navijačev v zelenem. Stankova si želi, da bi jih domači preglasili. »Vedno je lepo igrati, kadar je veliko gledalcev. Verjamem, da si bodo v nedeljo vzeli čas in nas prišli podpret. Prav bi bilo, da ima domača ekipa glasnejšo podporo s tribun. Prepričana sem, da se bomo navijačem oddolžili z borbenostjo, in verjamem, da se bomo na koncu skupaj veselili,« še pove bržčas najboljša metalka kopja med rokometašicami in seveda tudi obratno.