Sveža ločenka Daša našla srečo v Krimovi družini

V nadaljevanju preberite:

Dragan Adžić je bil za Krimovega trenerja imenovan maja, ko je bila ekipa že praktično sestavljena, na njegovo željo sta prišli zgolj Barbara Lazović, nova kapetanka, in Rusinja Darja Dmitrijeva. »Zasledujem svoje cilje, prvega sem z osvojitvijo olimpijskega naslova uresničila. Eden glavnih je zmaga v ligi prvakinj. Zato sem se odločila zapustiti Rusijo in poskusiti drugje. Krim je sestavil zelo močno ekipo, ko so me poklicali Dragan in drugi iz kluba ter mi predstavili projekt, sem se hitro odločila. Izbrala sem Slovenijo, ker se mi je zdela bolj domača kot nekatere druge države,« je povedala Daša, ki verjame, da bo Krim Mercator v tej sezoni mešal štrene favoritom in prišel na F4 lige prvakinj. Kaj je zvezdnica povedala o ruskem športu po izbruhu vojne v Ukrajini, kdo je njena sostanovalka in zakaj se je odločila za študij psihologije ...