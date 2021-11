Tamše še dobro pomni vonj Rdeče dvorane

V nadaljevanju preberite?

Danes ob 18.45 bodo rokometaši Gorenja iskali prvi točki v evropski ligi proti Nexeju iz Slavonije. V Velenje se vrača najuspešnejši trener v slovenski ligi Branko Tamše, z njim pa še Miha Kavčič, Saša Barišić Jaman, Andraž Velkavrh in Fahrudin Melić. Kdo predstavlja največjo nevarnost za domača vrata? Kakšni občutki bodo prevevali Branča in kaj pred tekmo pravi domači as Aleks Kavčič?