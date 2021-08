V Zlatorogu tudi orjaški reprezentant

Alem Toskić je pozdravil novo okrepitev. FOTO: CPL

Suholežnik se vrača v celjski dres. FOTO: Jože Suhadolnik

RK Celje Pivovarna Laško se je tik pred prvimi letošnjimi preizkušnjami dogovoril za še eno okrepitev, v Celje se vrača 26-letni slovenski reprezentant, ki je s 24-kratnimi prvaki podpisal dveletno pogodbo.Matic Suholežnik (202 cm, 130 kg) se tako vrača v Celje, kjer je že nastopal do sezone 2018/2019, ko se je podal v tujino k francoskemu Dunkerqueu. Nato je sledila selitev k ambiciozni Benfici, ki tudi v tej sezoni krepi svoje vrste. Celjski klub je izkoristil priložnost in se s slovenskim reprezentantom (do sedaj 40 nastopov in 35 zadetkov za izbrano vrsto) uspel dogovoriti za vrnitev in podpis dveletne pogodbe.Na položaju krožnega položaja in obrambe bo tako zelo pomembna okrepitev, poleg tega pa gre za v Celju vzgojenega igralca. Tu je že zbral 94 nastopov, na katerih je dosegel 61 zadetkov in se tako vrača domov z željo, da pomembno pripomore k uspehom ekipe, ki jo že konec meseca (28. avgust) čaka kvalifikacijska tekma za nastop v EHF Evropski ligi z danskim GOG Gudmejem.»Zelo vesel sem, da se vračam v Celje. Znova se je tu zgradila zelo perspektivna ekipa, z odličnim trenerjem in verjamem, da nam lahko s trdim delom uspe vse, kar si bomo zadali. Vsekakor je eden glavnih ciljev povrnitev domačih trofej tja kjer jim je mesto, v Evropi pa imamo zelo težkega nasprotnika, ampak verjamem, da jih ob naši dobri pripravi lahko premagamo. V Zlatorogu so padale že večje ekipe, zato sem prepričan v naš uspeh. Sam sem v tujini napredoval kot igralec, tujina te prisili v drugačen način razmišljanja, kot si ga vajen doma, nate gledajo drugače in vse to pripomore, da dozoriš hitreje in drugače gledaš na delo, treninge in igre. Verjamem, da se vračam veliko boljši in da bom ekipi s svojimi igrami lahko pomagal do uspehov,« je povedal Suholežnik.»Vesel sem, da smo se uspeli dogovoriti z Maticem. Dobili smo dobrega in domačega igralca, kar je zelo pomembno. Je reprezentant, poleg tega ima izkušnje igranja v Zlatorogu in na mednarodni sceni in verjamem, da smo z njegovim prihodom dobili dodatno vrednost. Z njim bomo okrepili našo obrambo, skupaj s Potekom in ostalimi bo tu dodatna vrednost, verjamem pa, da bo podobno lahko tudi v napadu. Prepričan sem, da se bo hitro vklopil v ekipo, saj pozna fante, tu je njegov dom, tako, da je to še dodatni plus,« pa je dodal novi trener