Vranješ naj posluša sebe in udari po mizi, slačilnica naj se zamisli

V nadaljevanju preberite:



V Delovi anketi z desetimi uglednimi sogovorniki so se kresala mnenja o vzrokih za razočaranje na svetovnem prvenstvu v rokometu v Egiptu. Marca bodo kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu. Tekmeci v Berlinu bodo Nemci, Švedi in Alžirci. Kaj je treba spremeniti, da bo Slovenija spet sejala strah in trepet? Kdo naj bo na levem krilu, kdo je pravi vodja, kdo ne sodi v to družbo ...