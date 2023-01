Vroča srca in hladne glave ključ do uspeha

V nadaljevanju preberite:

Slovenija in Poljska sta odigrali že veliko tekem, ena od znamenitih je bila marca 2011, ko so rokometaši Borisa Deniča napolnili pravkar zgrajene Stožice (12.000) in dosegli takrat senzacionalno zmago s 30:28 proti zlati poljski generaciji. Med junaki je bil tudi Uroš Zorman, zdajšnji selektor Slovenije, kateremu bi bil uspeh proti njegovi drugi domovini (danes ob 20.30) še posebej sladek. Kaj sta pred derbijem skupine B svetovnega prvenstva povedala tudi novinca Aleks Kavčič in Stefan Žabić. Kakšne so novosti iz slovenskega tabora?