Wiegert predlagal, da se finale konča

Nedeljska finalna tekma zaključnega turnirja EHF lige prvakov v Kölnu je bila za dalj časa prekinjena, ker se je od slabosti zgrudil poljski novinar iz Kielc Paweł Kotwica. Tudi takojšnja pomoč mu ni mogla rešiti življenja.

Do konca je bilo še deset minut, Kielce pa so bile v vodstvu. Trener Magdeburga Bennet Wiegert je takrat pristopil kolegu Talantu Dušebajevu in mu predlagal, da se tekma konča in pokal vzamejo Poljaki. »Nekatere stvari so večje od športa in zdelo se mi je pošteno, da naslov osvojijo Kielce, ker so bile do takrat boljše,« je za Bild povedal 41-letni Wiegert, ki je bil z Magdeburgom prvak kot igralec leta 2002.

Bennet Wiegert je bil vidno pretresen. FOTO: Thilo Schmuelgen/ Reuters

Dušebajev plemenite ponudbe ni sprejel. Na koncu so Nemci z Markom Bezjakom zmagali po podaljšku s 30:29 in četrtič postali evropski prvaki. Kielce so drugič zapored izgubile v finalu, prvak so bile leta 2016 z Urošem Zormanom.

Finale sta sodila Bojan Lah in David Sok in delo opravila z odliko.