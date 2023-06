Odličnima Jancu in Makucu bron, v finalu Bezjak

Rokometaši Barcelone so na zaključnem turnirju v Kölnu osvojili tretje mesto v ligi prvakov. V odločilni tekmi so premagali francoski PSG s 37:31 (22:13). Junak tekme je bil slovenski reprezentant Blaž Janc, ki je bil s sedmimi goli najučinkovitejši na igrišču, Domen Makuc je dodal štiri gole.

V dvoboju ekip, ki sta pred finalnim turnirjem veljali za favorita, so bili Katalonci prepričljivo boljši. Na tekmi so kar nekajkrat vodili z desetimi goli naskoka in zasluženo zmagali.Odločilen je bil že prvi polčas, ko so lanski zmagovalci lige po izidu 6:6 naredili delni izid 8:0, prav v tem delu pa sta blestela Slovenca, saj je Janc zadel trikrat, Makuc pa dvakrat. Pri poražencih je sedem golov dosegel Francoz Sadou N'Tanze.

Marko Bezjak je blestel v podaljšku tekme z Barcelono. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

V finalu se bosta ob 18. uri pomerila nemški Magdeburg in poljske Kielce. To bo zadnja tekma Marka Bezjaka v dresu Magdeburga. Finale bosta sodila Bojan Lah in David Sok.

Že v soboto je bilo razburljivo v Lanxess Areni. Magdeburg je v prvem polfinalnem obračunu senzacionalno ugnal branilko naslova Barcelono s 40:39. Redni del in desetminutni podaljšek ni prinesel zmagovalca, v izvajanju sedemmetrovk pa so bili bolj zbrani soigralci nekdanjega slovenskega kapetana Bezjaka. Šestintridesetletni Bezjak je v prelomnih trenutkih tekme pokazal izjemno igro in na koncu dosegel štiri gole. Makuc je dosegel tri zadetke, Janc pa dva za 11-kratne prvake, ki jim ni uspelo, da bi postali prvi klub s tremi zaporednimi naslovi.

Marko Bezjak se je veselil uvrstitve v finale. FOTO: Foto Roberto Pfeil/AFP

PSG je še enkrat ostal brez svetega grala, v polfinalu je s 24:25 izgubil s Kielcami, ki so bile najboljše leta 2016 z Urošem Zormanom, lani pa izgubile finale z Barcelono. Edini slovenski klub z evropskim naslovom je Celje Pivovarna Laško iz leta 2004.

Domen Makuc ni mogel rešiti Barcelone v polfinalu. FOTO: Roberto Pfeil/AFP

F4 v Kölnu:

Finale:

18.00 Magdeburg – Kielce

Tekma za 3. mesto:

Barcelona – PSG 37:31 (22:13)

Polfinale:

Magdeburg – Barcelona 40:39 (38:38, 31:31, 16:18; Smits 12, Damgaard 8, Kristjansson 5, Bezjak 4; N'Guessan 9, Gomez Abello 8, Fabregas 6, Makuc 3, Janc 2) – po 7-metrovkah

Kielce – PSG 25:24 (16:14; A. Dušebajev 6, Karalek 5; Steins 7, Krištopans in Prandi po 4)