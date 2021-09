Ameriške sanje živijo, Rogersova izločila številko 1

Ashleigh Barty ni bila slabe volje po porazu. FOTO: Elsa/AFP

Alexander Zverev je premagal Jacka Socka, ki se je poškodoval. FOTO: USA Today Sports

Medtem koinzanesljivo korakata k medsebojnem soočenju v polfinalu OP ZDA, ki naj bi bil Srbova revanša za poraz na OI v Tokiu, se pri ženskah nadaljujejo presenečenja. Največjega je uprizorila domača adutinja, ki ji je uspel preobrat, po katerem se je poslovila številka 1Rogersova se je ob glasni spodbudi navijačev na igrišču Arthur Ashe vrnila po zaostanku z 2:5 v tretjem nizu in zmagala s 6:2, 1:6, 7:6 (5). »Moje srce kar ne neha razbijati, tako sem navdušena nad to zmago,« je od sreče žarela 43. igralka na lestvici WTA, ki je pred tem morala petkrat priznati premoč Avstralki, letos kar štirikrat. »Ko sem prišla na igrišče, sem si rekla, da ne bom izgubila na enak način kot v prejšnjih dvobojih. Stvari sem hotela delati malce drugače.«Bartyjeva je kmalu pokazala ranljivost proti 28-letni tekmici, ki je lani prišla do četrtfinala v New Yorku. Favoritinja je s štirimi dvojnimi napakami izgubila tretjo igro in v poraznem prvem nizu storila kar 17 nevsiljenih napak. Toda potem so se razmerja moči obrnila, po 5:2 v tretjem nizu se je zdelo, da bo zmagovalka Wimbledona suvereno končala delo, toda potem se je zgodil neverjeten preobrat.Rogersova je edina Američanka na turnirju in je poskrbela za drugo veliko presenečenje po zmagi 18-letne Kanadčanke Leylah Fernandez proti branilki naslova Naomi Osaka. V četrtem krogu se bo Rogersova pomerila proti britanski najstniški senzaciji Emmi Raducanu, ki še ni oddala niza na turnirju. »Morala bom malce preštudirati njeno igro. Gre za neustrašno igralko, to bo težek boj, ampak nanj sem pripravljena,« se je k jutrišnjemu izzivu ozrla Rogersova, ki še nima zmage na turnirjih serije WTA.Bartyjevi očitno ne leži zadnji od štirih turnirjev za veliki slam, saj tam še ni prišla dlje od četrtega kroga. »Dobro bom spala, saj vem, da sem dala svoj maksimum. Škoda, ker nisem nisem izkoristila nekaj ključnih žogic, bila sem tako blizu,« je dejala Bartyjeva, ki ji poraz ne bo pokvaril sijajne sezone, v kateri je po vrnitvi po 11 mesecih osvojila pet turnirjev, tudi Wimbledon. Napovedala je, da se bo oktobra udeležila tudi Indian Wellsa, čeprav je zdoma že več kot pet mesecev. Vrnitev v deželo tam spodaj pač pomeni tudi 14-dnevno nujno karanteno.Pri moških je Đoković, ki lovi koledarski slam in rekordni 21. turnir za grand slam, premagals 6:7 (4), 6:3, 6:3 in 6:2. Naslednji tekmec bo Američan. Zverev pa je dosegel že 14. zaporedno zmago in Američanapremagal s 3:6, 6:2, 6:3 in 2:1, potem ko je tekmec dvoboj predal zaradi poškodbe. V osmini finala nas čaka poslastica, četrti nosilec Zverev se bo pomeril s finalistom Wimbledona