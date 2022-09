Andreja Klepač brez četrtfinala na OP ZDA

S 7:6 (5), 2:6, 6:1 je bila boljša belgijsko-španska naveza Kirsten Flipkens-Sara Sorribes Tormo. Dvoboj je trajal natanko dve uri. Trinajsti nosilki sta dvoboj bolje začeli in po dveh odvzemih servisa povedli s 3:1, nato pa prednost izpustili iz rok. Obe dvojici sta v prvem nizu dosegli tri »breake«, odločila pa ga je podaljšana igra, v kateri sta imeli srečno roko Belgijka in Španka.

V drugem nizu sta nato povedli z 2:0, a sta s šestimi zaporednimi igrami Klepačeva in Alexa Guarachi povsem zasenčili tekmici in izenačili. Tretji niz pa je podobno prepričljivo, s prednostjo dveh odvzemov servisa, pripadel nasprotnicama.

Za slovenski tenis so tako končani nastopi v članski konkurenci. Med posamezniki so v prvem krogu izpadli Aljaž Bedene, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, Bedene je svoj zadnji nastop na grand slamih sklenil tudi s porazom v prvem kolu v dvojicah, na tej točki turnirja pa je med dvojicami sklenila tudi Zidanškova. Klepačeva je izpadla v prvem kolu mešanih dvojic.