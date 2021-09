Auger-Aliassime po predaji Alcaraza prvič v polfinalu velikega slama

Končno želi narediti zadnji korak

se je sinoči kot tretji prebil v polfinale OP ZDA, kjer bo prvič v karieri 21-letni Kanadčan nastopil v družbi treh najboljših igralcev kakšnega velikega slama. V dvoboju z vzhajajočim španskim zvezdnikom, pred obema naj bi ležala svetla prihodnost, je tri leta starejši Auger-Aliassime postal celo prvi Kanadčan sploh, ki bo igral v polfinalu newyorškega turnirja. Tako mlad je bil med najboljšimi štirimi igralci v velikem jabolku nazadnje Argentinec, ki je leta 2009 tudi osvojil naslov.»To je izjemen podvig. Za mano je fantastičen turnir. Seveda je bil danes konec čuden. A na koncu koncev sem naprej,« je v intervjuju na igrišču dejal Kanadčan, ki ga zdaj čaka spopad z drugim nosilcem Rusom. »Zdaj bom imel v petek priložnost igrati z enim najboljših na svetu ta hip, imel bom priložnost prebiti se v moj prvi finale velikega slama. To je izjemno, vesel sem, da sem naprej in poskušal bom dobiti naslednji dvoboj.«Medvedjev je v četrtfinalu po dveh urah in 24 minutah premagal Nizozemca, 117. igralca na svetu, ki se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije. Rezultat je bil 6:3, 6:0, 4:6 in 7:5. Medvedjev je 2019 v New Yorku igral v finalu in po petih nizih izgubil proti, lani pa je moral v polfinalu z 0:3 priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu»Rad bi igral malo bolje in končno naredil zadnji korak, ki je najtežji,« je dejal ruski zvezdnik in po dvoboju pohvalil nizozemskega tekmeca: »Od kvalifikacij do branilcev je neverjetno potovanje. Odigral je toliko težkih tekem in še vedno se je lahko vsakič znova vrnil v igro.«Rus, ki je letos v Avstraliji igral v finalu, to pa je njegova četrta in tretja zaporedna uvrstitev v polfinale velikih slamov, se bo za mesto v finalu srečal z Auger-Aliassimom, potem ko je 19-letni Alcaraz, ki so ga strokovnjaki navdušeno označili za novo senzacijo moškega tenisa, dvoboj predal zaradi poškodbe noge. Resnosti poškodbe zaenkrat španski mediji še niso potrdili.Tretji ženski polfinale je bil precej enosmeren: druga nosilka Belorusinjaje v slabi uri in pol v dveh nizih izločilas 6:1 in 6:4 v nizih ter s tem nadaljevala svoj pohod proti finalu. Navdušuje tudi kanadska najstnica Leylah: sanje 19-letnice še niso končane, saj je v polfinale napredovala po zmagi nad peto nosilko, Ukrajinko. Komaj 73. igralka z lestvice WTA si je priborila prvi polfinale na turnirjih velike četverice, vstopnico za finale pa bo lovila proti drugi nosilki letošnjega OP ZDA.»Danes mi je oče (ki je obenem njen trener, op. a.) rekel: 'Bori se za vsako točko. To je tvoj prvi četrtfinale na velikih slamih. Naj ne bo obenem tudi zadnji. Bori se za svoje sanje!'« je po dvoboju povedala kanadska najstnica.Sabalenka, ki se je tako kot Fernandezova prvič uvrstila v polfinale New Yorka, pa je v četrtfinalu gladko s 6:1 in 6:4 premagala Čehinjo Krejčikovo, sicer zmagovalko Roland Garrosa. V polfinalu Sabalenka pričakuje velik izziv proti Fernandezovi. »Igra odlično, dobro se premika in vem, da ne bo imela česa izgubiti,« je napovedala.