Bedene izločil petega nosilca

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je uvrstil v drugi krog turnirja ATP v Montpellieru z nagradnim skladom 262.170 evrov. V prvem krogu je premagal petega nosilca Italijana Jannika Sinnerja s 3:6, 6:2, 7:6 (3).



Bedene je tretji medsebojni dvoboj z mladim Južnotirolcem slabo začel, saj je prvi niz Sinner dobil ekspresno, po vodstvu s 4:1 je po le 37 minutah slavil s 6:3. A pozneje se je Bedene vrnil v igro, v drugem nizu pa tekmecu vrnil s podobno mero. Povedel je s 3:1 in 4:2 ter brez težav dobil niz.

Težave Sinnerja

V odločilnem tretjem je bil boj zelo izenačen, Bedene je z odličnim servisom in zaporednimi asi prišel do vodstva s 4:3. Imel je tudi priložnost za odvzem servisa tekmecu, a je ni izkoristil, tako da je šel niz v podaljšano igro. V tej je Sinner zahteval tudi zdravniški premor zaradi bolečin v hrbtu pri zaostanku 2:4, ki ga nato ni mogel več nadoknaditi. Bedene se je po več kot dveh urah in pol tako uvrstil v drugi krog turnirja. Obenem se je z zmago tudi oddolžil Sinnerju za poraz na nedavnem turnirju Great Ocean Road v Melbournu.



Njegov naslednji tekmec bo 83. igralec sveta Belorus Jegor Gerasimov, ki je v uvodnem krogu ugnal povratnika na sceno ATP Škota Andyja Murrayja.

