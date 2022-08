Bila je najboljša na svetu, v ljubezni pa nima sreče

Začelo se je zelo romantično. Harald Leeman je bil zdravnik v švicarski ženski teniški reprezentanci z Martino Hingis na čelu. Med njima se je razvila ljubezen in leta 2018 je sledila sanjska poroka. Že leto pozneje se jima je rodila hčerkica Lia. Zdaj je udarilo kot strela z jasnega, da sta se razšla.

Martina se je skupaj s hčerko izselila iz skupne hiše v Zugu in se preselila v stanovanje ob Züriško jezero, kjer s svojim življenjskim sopotnikom živi njena mati. »Da, s Harryjem sva se ločila. Zdaj imava drugačne življenjske načrte in cilje,« je švicarskim medijem potrdila Martina Hingis, ki se je tako še drugič ločila. Med letoma 2010 in 2013 je bila poročena s francoskim konjeniškim asom Thibaultom Hutinom.

»Ni preprosto, vendar pa je za vse vpletene najbolje tako,« je pojasnila 41-letna Švicarka, ki je sicer luč sveta ugledala v Košicah na Slovaškem. Postopek za uradno ločitev lahko sicer sproži šele po dveh letih, z Leemanom pa ne namerava prekiniti vseh odnosov. »Harry je oče moje hčerke. Želim si, da bi Lia čim manj trpela zaradi najine ločitve,« je poudarila Hingisova, ki je s 43 posamičnimi lovorikami na turnirjih WTA najuspešnejša švicarska športnica v zgodovini. Leta 1997 je postala št. 1 na svetovni teniški lestvici, na vrhu pa je kraljevala kar 209 tednov.