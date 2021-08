Blaž Rola se je ustavil na zadnji kvalifikacijsiki stopnički

Slovenskemu teniškemu igralcu Blažu Roli se ni uspelo uvrstiti v glavni del odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Na zadnji stopnički kvalifikacij ga je po dve urah in 48 minutah s 3:6, 7:6 (2) in 6:4 ugnal 14. nosilec kvalifikacij Švicar Henri Laaksonen.



Tridesetletni slovenski igralec je dvoboj dobro začel, v uvodnem nizu povedel s 3:0 in imel točko za 5:1, na koncu pa niz dobil s 6:3.



V drugem nizu je Rola pri izidu 1:1 zapravil priložnost za odvzem servisa. Nato sta igralca po eno igro le oddala tekmecu, v končnici pa je Laaksonen postajal vse bolj razigran in si pri vodstvu 6:5 priigral dve žogici za izenačenje v nizih. V podaljšani igri mu je to uspelo.



V odločilnem nizu je Švicar, 130. igralec sveta, Roli odvzel kar tri servise, sam pa oddal le eno igro in se uvrstil v glavni del turnirja zadnjega grand slama sezone, ki se začne v soboto.



Slovenski igralec, 179. na lestvici ATP, je pred tem v uvodnem krogu kvalifikacij izločil Kazahstanca Dimitrija Popka, nato pa še Italijana Marca Moronija.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: