Cicipas, Zverev in Medvedjev približali Evropo zmagi

John Isner ni mogel pomagati »igralcem sveta«. FOTO: Richard Cashin/Usa Today Sports

Evropski teniški igralci so blizu četrtega zaporednega naslova vpotem ko so proti igralcem Sveta v dvorani TD Garden v Bostonu prevladovali tudi drugi dan. Dobili so vse štiri dvoboje in vodijo z 11:1 v točkah, kar pomeni, da jih od zmage ločita le še dve točki.Grkje bil s 6:3 in 6:4 boljši od AvstralcaNemecje po treh nizih s 7:6 (5), 6:7 (6) in 10:5 premagal Američanav zadnjem posamičnem dvoboju pa zmagovalec nedavnega odprtega prvenstva ZDA, Rusni imel brez težav s Kanadčanom. Rus je zmagal s 6:4 in 6:0. »Igral sem neverjeten tenis, posebej v drugem nizu,« je bil s svojo predstavo zadovoljen Medvedjev.Prvi dan so bili igralci Sveta, ki jih kot kapetan vodi sloviti Američan, uspešni v igri dvojic, medtem ko so drugi dan tudi na tem dvoboju morali priznati premoč Evropi. Rus Andrej Rubljov in Cicipas sta proti Isnerju in Kyrgiosu slavila s 6:7 (8), 6:3 in 10:4. »Nismo še zmagali, ampak kaže dobro,« je dejal kapetan Evrope Šved, 11-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.Vse tri dosedanje turnirje je dobila Evropa. Leta 2017 v Pragi je zmagala s 15:9, naslednje leto v Chicagu s 13:8, predlani v Ženevi pa je odločitev padla šele v zadnjem dvoboju med Nemcem Alexandrom Zverevom in Kanadčanom(13:11). Lani turnirja ni bilo.Pokal Laver je moški teniški turnir, na katerem se meri šest evropskih igralcev proti šestim iz preostanka sveta. Tekmovanje poteka tri dni, vsak dan so odigrani trije posamični dvoboji in en obračun dvojic. Prvi dan je zmaga vredna eno točko, drugi dan dve in zadnji dan tri. Prva ekipa, ki osvoji 13 točk, zmaga. Naslednje leto bo ta turnir potekal v londonski O2 Areni. Pokal Laver pripravlja podjetjev sodelovanju s teniškima zvezama Avstralije in ZDA ter Združenjem poklicnih igralcev (ATP).