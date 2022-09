Divja stvar Nick jezo usmeril v svojo korist

V nadaljevanju preberite:

Avstralec Nick Kyrgios tudi na OP ZDA jezdi na podpori navijačev, najbolj pa se je naslonil na bližnje. »Imel sem čustvene težave, bil sem sebičen. Počutil sem se slabo in nisem hotel igrati. Toda potem sem pogledal obraze tistih, ki mi pomenijo največ, in nisem jih želel razočarati,« je premik v glavi storil Kyrgios in se najprej posvetil telesni pripravi. Njegov napredek je bil očiten v vročini in vlagi na igrišču Arthur Ashe, saj je ves čas stopnjeval ritem in proti branilcu naslova Daniilu Medvedjevu prišel do 26. zmage v zadnjih 31 dvobojih: »Toliko slabega je bilo povedanega in zapisanega o meni, da sem se odločil spremeniti podobo v javnosti. Nočem biti več depresiven in močem se smiliti samemu sebi,« je dejal Wild Thing in se ob koncu tudi pošalil ...