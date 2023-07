Đoković preutrujen, v Kanado ga ne bo

Drugi teniški igralec sveta Novak Đoković je odpovedal nastop na mastersu 1000 v Torontu, ki bo od 7. do 13. avgusta. Kot so sporočili kanadski organizatorji, je 36-letni srbski zvezdnik kot razlog za odstop navedel utrujenost. »Vedno sem rad prišel igrat v Kanado, a po pogovoru s svojo ekipo verjamemo, da je to prava odločitev,« je dejal Đoković v izjavi, ki jo je objavila kanadska teniška zveza.

Odpoved Srba, zmagovalca 23 turnirjev za grand slam v karieri, je prišla teden dni po porazu v petih nizih in 4:45 ure igre v Wimbledonu proti prvemu igralcu sveta Carlosu Alcarazu.

Mladi Španec, ki je v Nici igral tudi v Hopmanovem pokalu, je prejšnji teden Đokoviću preprečil pot do petega zaporednega naslova v Wimbledonu in mu tako zadal prvi poraz po letu 2017. Alcarazova zmaga je 36-letnemu Đokoviću preprečila tudi 24. grand slam v karieri, s čimer bi postal najuspešnejši v zgodovini.