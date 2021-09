Đoković za zdaj še beži Medvedjevu

Teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je v New Yorku pokleknil na zadnji stopnički do tako želenega sezonskega grand slama, je ostal trdno na vrhu svetovne lestvice ATP. Danes je srbski rekorder začel že 339. teden na vrhu lestvice, med najboljšo deseterico ni sprememb. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je padel še za 13 mest in je ta čas 92.



Đoković vodi pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA Rusom Danilom Medvedjevom, številka 3 na svetu ostaja Grk Stefanos Cicipas. Omenjeni trije so za zdaj tudi edini, ki so se že uvrstili na sklepni turnir sezone v Torinu v Italiji. Med slovenskimi igralci Bedene nadaljuje zdrs po lestvici navzdol, tokrat je padel na 92. mesto. Poleg njega sta med prvimi 650 igralci na svetu od Slovencev še Blaž Rola na 179. in Blaž Kavčič na 241. mestu lestvice ATP.



Lestvica ATP (20. september):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.133

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 10.575

3. (3) Stefanos Cicipas (Grč) 8350

4. (4) Alexander Zverev (Nem) 7760

5. (5) Andrej Rubljov (Rus) 6130

6. (6) Rafael Nadal (Špa) 5815

7. (7) Matteo Berrettini (Ita) 5173

8. (8) Dominic Thiem (Avt) 4995

9. (9) Roger Federer (Švi) 3765

10. (10) Casper Ruud (Nor) 3440

92. (79) Aljaž Bedene (Slo) 812

179. (172) Blaž Rola (Slo) 411

241. (244) Blaž Kavčič (Slo) 269

