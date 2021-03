Federer se vrača, v načrtu tudi Tokio

Roger Federer se bo s tribune preselil na igrišče. FOTO: AFP

meri na tretjo olimpijsko kolajno, potem ko je zaradi poškodbe izpustil Rio 2016. Švicar se je v Dohi po 13 mesecih težav s kolenom in dveh operacijah vrnil na igrišča.Devetintridesetletni zvezdnik je nazadnje nastopil v polfinalu lanskega OP Avstralije, ko je izgubil z. »Nastop v Tokiu je del načrta, vendar razmišljam samo o Wimbledonu, ki bo pred tem. Upam, da bom do takrat maksimalno pripravljen. Olimpijske igre pa so vedno nekaj posebnega,« je povedal Federer, ki ima srebro iz Londona 2012 in zlato v dvojicah siz Pekinga 2008.Federer ima tako kot20 naslovov za grand slam, Đoković je pri 18. Domneva, da bo še nekaj časa trajalo, preden bo vrh zavzel novi rod igralcev, saj bodo Nole, Rafa in on naredili vse, da bi bili po koncu kariere rekorderji. »Lahko kdo premaga enega od nas, ampak potem naleti na drugega ali tretjega, vsi pa smo po slogu igre različni. Čez kakšna tri leta mogoče ...«