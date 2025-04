Fotograf Zverev: Mislim, da me zaradi tega ne bi smeli kaznovati (VIDEO)

Nemški zvezdnik Alexander Zverev je razburil teniško javnost, ko je v osmini finala turnirja v ATP 1000 Madridu iz torbe izvlekel telefon in fotografiral odtis žogice ter s tem sodniku pokazal, da se tehnologija moti. V drugem nizu je sledilni sistem po backhandu Alejandra Davidovicha Fokine ocenil, da je bila žogica v polju, s čimer se Zverev ni strinjal.

»Resnično menim, da gre za napako v sistemu,« je dejal sodniku, kasneje pa na instagramu objavil fotografijo in zapisal: »Ne gre za milimeter notri ali zunaj. Šlo je za kake štiri ali pet centimetrov. Zato sem šel do sodnika in mu rekel: 'Prosim, pridite dol in poglejte tole. Saj nisem nor'.«

Zverev je sicer zmagal z 2:6 7:6, 7:6, toda sodnik Mohamed Lahyani mu je izrekel opomin zaradi nešportnega vedenja, zato ga utegne doleteti kazen. Podobno se je na začetku meseca v Stuttgartu zgodilo Arini Sabalenka, ki je prav tako fotografirala odtis žogice.

Tehnologijo na črti sta ATP in WTA za vse turnirje uveljavila z letošnjim letom. »Sem zagovornik tehnologije, ampak to me je šokiralo. Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo zdaj, kakšno kazen bom dobil. Mislim, da me ne bi smeli kaznovati, saj sem imel prav,« je dejal Zverev, ki se bo jutri v osmini finala turnirja na peščeni podlagi pomeril z Argentincem Franciscom Cerundolom.