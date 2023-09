Greg Rusedski nima pomislekov: Novak Đoković je najboljši na svetu

Nekdanji teniški as Greg Rusedski je vznemiril s svojo oceno o tem, kdo je najboljši športnik in le teniški igralec na svetu.

»Novak Đoković je zame najboljši športnik na svetu v tem trenutku in ne glede na športno panogo. Njegova doslednost in to, kar počne na igrišču ter v njegovih letih ... To je neverjetno,« je z izbranimi besedami povedal o 36-letnemu Srbu, zmagovalcu 24. velikih slamov.

Bivši finalist OP ZDA iz leta 1997 je navdušen nad tem, kako je Đoković stanoviten in kako dolgo je v vrhu.

Po mnenju 50-letnega Kanadčana, ki je v teniški karieri najvišje »prilezel« do četrtega mesta na lestvici ATP, se z Đokovićom lahko primerja le sloviti podajalec v ameriškem nogometu Tom Brady.