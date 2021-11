Jurakova in Klepačeva v prvem nastopu brez možnosti

V uvodnem nastopu v skupini Tenochtitlan sta Japonki Šuko Aojama in Ena Šibahara slavili prepričljivo s 6:4 in 6:0. Drugi par sveta je prepričljivo dobil dvoboj, tudi zaradi zdravstvenih težav 35-letne Andreje Klepač, ki ima težave s poškodbo hrbta in po petih igrah ji je tokrat moral pomagati fizioterapevt.

V drugem nizu je že zadišalo po presenečenju, ko sta Klepačeva in Darija Jurak tekmicama odvzeli servis in povedli z 2:1, nato pa sta Japonki postavili stvari na svoje mesto.

V petek se bosta Klepačeva in Jurakova pomerili z avstralsko-kitajsko navezo Samantha Stosur-Zhang Shuai in skušali ohraniti možnosti za polfinale.