Juvanova zmagala med dvojicami v Romuniji

Teniška igralka Kaja Juvan je z rusko soigralko Natelo Dzalamidze zmagala na turnirju WTA v romunski Cluj-Napoci v konkurenci dvojic. V finalu 197.910 evrov vrednega tekmovanja sta premagali Poljakinjo Katarzyno Piter in Egipčanko Majar Šerif s 6:4, 6:3. V polfinalu je slovensko-ruska naveza s 7:6 (4) in 6:3 premagala rusko-nemško dvojico Aleksandra Panova/Julia Wachaczyk.



V današnjem finalu pa sta se Juvanova in njena soigralka pomerili s Šerifovo, ki je pred tem uspešno nastopila tudi na tekmovanju posameznic in se kot prva Egipčanka uvrstila v finale turnirja WTA. Slovenska igralka je tako že v svojem prvem poskusu in prvem finalu tudi dobila turnir med dvojicami, za zmago je potrebovala slabo uro in pol.

