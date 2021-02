Klepačeva izpadla v četrtfinalu mešanih dvojic

Zadnja slovenska predstavnica na OP Avstralije, Andreja Klepač, je na današnjem četrtfinalnem dvoboju mešanih dvojic z Američanom Nealom Skupskijem izgubila proti Američanki Desirae Krawczyk in Britancu Joeju Salisburyju s 3:6 in 4:6.



Ameriško-britanska naveza je zmagala po 70 minutah igre. Izkoristila sta 2 izmed 4 priložnosti za odvzem servisa in imela 19 winnerjev. Končno razmerje točk je bilo 59:44.



V prvem nizu sta si Salisbury in Krawczykova hitro priigrala neulovljivo prednost, povedla sta s 3:0 in v deveti igri uspešno servirala za zmago.



V drugem nizu sta bila para poravnana do sedme igre, v kateri pa sta Britanec in Američanka znova odvzela servis tekmecema za vodstvo s 4:3, v deseti igri pa sta potrdila napredovanje v polfinale.



OP Avstralije, četrtfinale mešanih dvojic

Joe Salisbury/Desirae Krawczyk (VB/ZDA) - Neal Skupski/Andreja Klepač (ZDA/Slo) 6:3, 6:4;

Matthew Ebden/Samantha Stosur (Avs/Avs) - Sander Gille/Hayley Carter (Bel/ZDA) 6:3, 6:2;

Rajeev Ram/Barbora Krejcikova (ZDA/Češ/6) - Marc Polmans/Storm Sanders (Avs/Avs) 6:3, 6:3.

